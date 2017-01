Youtube'da bunu yapın, kotanız çabuk bitmesin!

YouTube'ta müzik dinlerken AKK'nın tükenmesini istemiyorsanız, videoları MP3 olarak indirmeyi deneyin. İşte bunun basit yolu!

YouTube bir video paylaşım hizmeti olsa da, siteyi müzik dinlemek için kullananların sayısı çoğunlukta. Müzik kliplerini saymasanız bile, YouTube üzerinde milyonlarca şarkı ve müzik bulunuyor.



YouTube üzerinden müzik dinlemenin iki dezavantajı var. İlk olarak video olarak bir resimden ibaret olsalar bile, müziklerin videolardan bir farkı yok; yani YouTube'tan müzik dinlediğinizde kotanızı veya 2019'da kaldırılacak olan AKK'yı hızla harcamış oluyorsunuz. İkincisi ise YouTube'un ses kalitesinin Spotify gibi gerçek müzik akış hizmetlerine yetişmemesi.



Bunlara rağmen YouTube'tan müzik dinlemenin rahatlığından vazgeçemiyorsanız ve veri kullanımını azaltmak istiyorsanız, aşağıda dinlediğiniz müzikleri MP3 olarak indirmenin yolunu size açıklıyoruz.



1. MP3 olarak indirmek istediğiniz YouTube videosunu açın.



2. URL'yi web tarayıcınızın adres çubuğundan kopyalayın.



3. YouTube MP3'ü ziyaret edin ve URL'yi yapıştırın.



4. Convert Video üzerine tıklayın.



5. Dönüştürme tamamlanınca indirme bağlantısına tıklayın.



YouTube MP3 web sitesi çalışmazsa, Listen to YouTube ve Vid to MP3 gibi alternatifleri deneyebilirsiniz. Ancak her şekilde MP3 dosyasının ses kalitesinin ortalamayı aşmayacağını unutmayın. (Chip)