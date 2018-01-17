YouTube kullanıcılarına kötü haber!

YouTube, platform üzerinden para kazanmak isteyen video yükleyicilerin reklam geliri elde etmesine yönelik kurallarını sıkılaştırıyor

YouTube kullanıcılarına kötü haber!

BBC'nin haberine göre, bundan böyle YouTube'daki videolara, yayınlayanın iki kriteri yerine getirmemesi halinde reklam eklenemeyecek.

Bu iki kriterin, en az bin abone sayısı ve içeriğin son bir yılda asgari 4 bin saatten fazla izlenmesi olduğu belirtildi. YouTube yeni uygulamanın 9 ay önce belirlenen toplam 10 bin görüntülenmeden "daha yüksek bir standart" olduğunu açıkladı.

YouTube, yeni kuralların, "istenmeyen içerik yükleyenler, taklitçiler ve diğer kötü aktörler" ile mücadeleye yardımcı olacağını, "uygunsuz videoların gelir sağlamasını" engelleyeceğini bildirdi.

Yeni kurallar çerçevesinde YouTube çalışanlarının, büyük reklam markalarının popüler içerikle eşleştiği kategoriye eklenmeden önce tüm klipleri bizzat gözden geçireceği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #youtube #youtube para kazanma
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