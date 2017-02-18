YouTube'ta can sıkıcı o reklamlar kalkıyor

YouTube'ta video izlerken çıkan ve de atlanmayan reklamlar artık kalkıyor

YouTube'ta çok sık video izleyenler bilirki, izlediğiniz videonun içine sıkıştırılmış veya videonun başında bulunan reklamlar çok can sıkıcıdır. Bazı reklamları birkaç saniye sonra geçebiliyorken, bazı reklamları ise atlamak mümkün olmuyor ve 30 saniye boyunca o reklamı izlemek zorunlu oluyor.Ancak artık o can sıkıcı reklamlardan kurtuluyoruz. Google konuyla ilgili bir adım attı ve bu reklamları kaldırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada atlanamayan reklamların kaldırılacağı belirtildi. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü bu işlem 2018 yılından itibaren geçerli olacak. Google, 2018 yılından itibaren hem reklamveren için hem de kullanıcılar için daha uygun bir formata geçecek.