Youtube'ta kafa karıştıran gelişme!

Google, dünyanın en büyük video yayın platformu olan YouTube'un canlı yayın servisini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Bu yüzden mobil yayıncılık özelliği de değişiyor!

YouTube'un canlı yayın servisleri henüz oyun yayınları konusunda Twitch'i yakalayamamış olsa da, hızla büyümeye devam ettiği ortada. Şu anda masaüstü bilgisayarlar için herkese açık olan canlı yayın hizmeti, mobil platformlarda minimum 10.000 takipçiye sahip olmanızı şart koşuyordu.

Gelen bilgilere göre bu durum artık değişiyor. Çünkü dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, yeni açtıkları YouTube kanallarında mobil canlı yayın desteğinin artık aktif olduğunu belirtiyor.



Kontrol ettiğimizde henüz tüm kanalların böyle bir destek almadığını da öğrendiğimizi belirtelim. Fakat YTSecurity adlı Twitter kullanıcısı 2.700 takipçiye sahip olduğu halde mobil platformdan canlı yayın yapabildiğini kanıtladı.



Google henüz konuyla ilgili internet sitesindeki bilgileri de güncellemiş değil. Bu yüzden hala 10.000 üyeye sahip olmadan canlı yayın yapılamayacağını belirten bir bildiri yer alıyor.



Sonuç olarak henüz Google kanadından resmi bir açıklama gelmedi ama muhtemelen önümüzdeki günlerde bu yaşanan olay resmi bir açıklama ile duyurulacaktır diye düşünüyoruz. shiftdelete.net'in haberine göre aynı şekilde o resmi açıklama, yaşanan bu durumun bir hatadan ibaret olduğunu ve düzeltildiğini de belirtebilir.