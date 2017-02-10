YouTube'tan müzik dinlerken, internet kotanız bitmesin

YouTube, kullanıcıların kanayan yarasına son vermeye hazırlanıyor

Müzik dinlemeyi sevenlerin ilk tercihi tabii ki Youtube oluyor. Ancak Youtube'dan müzik dinlemenin internet kotasına da ciddi bir etkisi oluyor. Youtube özellikle akıllı telefonlarından müzik dinlemeyi sevenlerin imdadına yetişti. Sevilen uygulamaya gelecek olan yeni bir güncelleme ile artık uygulama üzerinden internet yokken de müzik dinlenebilecek.



Peki bu yeni güncelleme nasıl olacak? Ünlü video paylaşım sitesi Youtube Go'yu uygulamaya sokacak. Bu uygulama sayesinde tek tuşla izlediğiniz videoyu kaydedebileceksiniz. Bu şekilde bir sonraki izlemeleriniz de internet kotanızdan düşmeyecek. Uygulama şimdilik Hindistan'da hizmete girdi. Yakın zamanda tüm dünyaya yayılması bekleniyor.