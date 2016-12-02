YouTube'tan Twitch'e 4K çelmesi

Ünlü video paylaşım sitesi YouTube şimdi de 4K ile canlı yayına başladı

YouTube'tan Twitch'e 4K çelmesi

Ünlü video paylaşım sitesi YouTube, bir yeniliğe daha gitti. Video paylaşım sitesi YouTube, artık standart ve 360 derecelik videoları hem de canlı olarak 4K çözünürlükte sunmaya başladı.

YouTube'un bu hamlesi ise adete Twitch'e darbe vuracak nitelikte. Çünkü, Twitch, 4K çözünürlükte yayın yapacak bir bant genişliğine sahip değil. Twitch sunucuları, kullanıcıları genellikle 3,5Mbps bant genişliğine kısıtlıyor. Bu yüzden YouTube'un 4K hamlesinin, Amazon'un sahibi olan Twitch'e atılmış etkili bir yumruk olduğunu söylemeliyiz. Google ise bu teknik değişiklikle Twitch kullanıcılarını kendi üzerine çekmeyi umacak.

Etiketler; #youtube #youtube video #4k video
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