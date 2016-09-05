Youtube
'un, düzenli olarak video yayınlayan, abone ve izlenme sayısı belli bir rakama ulaşan kullanıcılarına görüntülenen reklamlarla para kazanma sunduğunu belirten Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Göker Gülay, "Bu yeni gelir kapısı, pek çok kişiyi bu Youtube ve internet videosu dünyasına çekti. Ancak kendi video içeriğini üreterek bundan para kazanmak ve kendi işinin patronu olmak göründüğü kadar kolay değil. Başarıyı etkileyen pek çok faktör var. Reklam gelirlerinden pay alabilmek için en önemli ölçütler izlenme oranı ve abone sayısı. Bu sayılar ufak cep harçlıklarından, binlerce liralara kadar değişen kazançları belirliyor" dedi.
Tüm dünyada internetten video izlemenin, televizyon izlemek kadar yaygın hale geldiğini belirten Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Göker Gülay, "Özellikle genç yaş grubunda internet videosu izleme oranları oldukça yüksek. Youtube
'un verilerine göre, mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Youtube kullanıcılarının ezici çoğunluğu lise ve üniversite çağındaki gençlerden oluşuyor. İnternet videoları, sihirli bir şekilde, bulunduğu her ortamın gücünü artırıyor. Bunda videoların insan sesini ve hareketini barındırması etkisi çok. İnsan beyni, görsel uyaranlara karşı çok hassas. Bu yüzden hipnotize olmuşçasına ekrana bakakalıyoruz. Örneğin, içinde video olan e-postaların tıklanma oranı en az birkaç kat daha fazla oluyor. Diğer bir veri de videosu izlenen bir ürünü sipariş etme eğiliminin daha fazla olduğu yönünde. Dolayısıyla videoların varlığı, izlenme, tıklanma, takip edilme ve satış oranları gibi neredeyse her şeye pozitif katkı yapıyor" diye konuştu.
Yüksek izleme oranları nedeniyle, son yıllarda internet videosu üreten pek çok kişinin tanınır ve bu işten maddi gelir elde eder hale geldiğini ifade eden Dr. Göker Gülay, "Bunun diğer bir sebebi de Youtube'un rağbet gören içerik üreticilerine partner uygulamasıyla reklam gelirlerinden pay vermesi. Bu yeni gelir kapısı, pek çok kişiyi Youtube ve internet videosu dünyasına çekti. Fakat kendi video içeriğini üreterek bundan para kazanmak ve kendi işinin patronu olmak göründüğü kadar kolay değil. Başarıyı etkileyen pek çok faktör var. Örneğin dünyada bir numara olan kişi, PewDiePie isimli Youtube kanalında yayınladığı videolar ile 48 milyona yakın abonesi bulunan İsveçli Felix Kjellberg. Sadece YouTube gelirlerinden yıllık 12 milyon dolar kazandığı biliniyor. Bilgisayar oyunlarıyla ilgili ipuçları ve yorumlarını paylaşan, yakın zamanda Walt Disney ile bir anlaşma da imzalayan Kjellberg'in videolarının izlenme sayısı ise 13 milyar 230 milyonu geçmiş durumda" dedi.
ABONE SAYISI VE İZLENME ORANLARI ÖNEMLİ
Dr. Gülay, reklam gelirlerinden pay alabilmek için en önemli ölçütlerin izlenme oranı ve abone sayısı olduğunu belirterek, "Bu sayılar ufak cep harçlıklarından, 100 binlerce liralara kadar değişen kazançları belirliyor. İzleyicileri çeken temel faktör ise özgünlük. Yepyeni bir konuya videolarda yer vermek kadar, çok bilinen veya klişeleşmiş konuları farklı bir açıdan ele almak da ilgi çekici videolar hazırlamanın yollarından biri. Bununla birlikte özellikle Youtube'un telif hakları konusunda çok hassas olduğu ve geliştirdiği algoritmalarla içeriği denetim altında tuttuğu biliniyor. Bu yüzden telif haklarını ihlal eden hiçbir unsura üretilen videolarda yer vermemek gerekiyor. Bu yüzden en çok rağbet, deney ve nasıl yapılır videolarına oluyor" diye konuştu.
KALİTELİ GÖRÜNTÜ ŞART
Gülay, "Bunun yanında, izleyiciler, internet videolarında televizyondakinden farklı olarak kurgu ve oyunculuk değil, tam tersine gerçekçilik ve doğallık arıyorlar. Samimiyet taşıyan videolar çok daha izlenebilir oluyor. Artık izleyiciler prodüksiyon kalitesine de önem veriyor. Youtube'un ilk yıllarında görüntü kalitesi o kadar önemli değildi, ama şimdi artık olmazsa olmaz. Youtuber diye tabir edilen kişilerin pek çoğu, dekor, ışık, senaryo, kurgu gibi işlerle tek başına uğraşmak zorunda olduğundan ve tüm bunlar için temel düzeyde de olsa bir ekipman desteği gerektiğinden, kaliteli çekimler yapmak için ciddi bir hazırlık süreci şart olabiliyor" diyerek yapılmasını gerekenleri anlattı.
Nasıl videolar paylaşılacağına karar vermek ve bir strateji oluşturmanın önemine dikkat çeken Gülay, "Belli bir tema dahilinde, belli bir izleyici kitlesine, belli bir içeriğin sunulması, her telden videolar içeren bir kanala göre daha olumlu sonuçlar veriyor. Kanal isminden, logosuna kadar özenle düşünülmesi gereken bir süreç var. Diğer yandan, izleyiciyi elde tutmak için birkaç günde bir ya da haftada bir gibi aralıklarla video yüklemek, kanalı sürekli güncel tutmak ve izleyici eğilimlerini, ilgi alanlarını takip etmek gerekiyor. Sosyal medya hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Rüzgarı bir kez kaçırdınız mı geride kalmaya mahkum oluyorsunuz. Takipçi ve izlenme sayıları bir anda artmıyor. Sık ve çok video eklemek bu açıdan önemli" dedi.
TÜRKİYE'DE DURUM
Kullanıcı sayısı 1 milyar 300 milyonu aşan, her dakika 400 saatlik videonun yüklendiği, her ay 6 milyar saat video izlenen, Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği Youtube, rekabetin oldukça çetin olduğu bir mecra. Ancak bu rekabet içinden sıyrılabilir, çok sayıda abone ve izlenme sayısına ulaşabilirseniz, bu yolla milyonlarca dolar kazanmak mümkün. Türkiye'de en fazla abone ve görüntülenme sayısına ise müzik ön planda yer alıyor. NetD Müzik Youtube kanalı, 3 milyon 750 binin üzerindeki abone ve 9 milyara yaklaşan görüntülenme sayısıyla ilk sırada yer alıyor. Abone sayılarına bakıldığında; Oha diyorum, Burak oyunda, NDNG - Enes Batur ve Cem Yılmaz
kanalları ilk 5'te yer alıyor. Görüntülenme sayılarında ise müzik klipleri yayınlayan kanallar, televizyon kanalları ve dizilerin kanalları dikkat çekiyor. Türkiye'de takipçi sayısı 1 milyonu aşan, görüntülenme oranı yüksek kanalların yıllık kazançları, yaklaşık 10 bin dolardan başlayıp 100 binlerce doları da bulabiliyor.
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