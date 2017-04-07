YouTube'tan para kazanmak isteyenler dikkat!

YouTube sistem değiştiriyor ve artık ödeme yapmak için 10.000 görüntülenme şartını getiriyor.

YouTube'ta 5 sene önce yapılan yenilikle artık video yükleyenler para kazanmaya başlamıştı. Bu hamle ile YouTube, rakip tanımadan büyümüş ve milyonlarca kişiye ulaşmıştı.Ancak bu uygulama bazı sıkıntıları da beraberinde getirmişti. Artık şahıslar yeni kullanıcı isimleri açarak başka kişilere ait videoları paylaşmaya başlamıştı. Bu uygulama da en çok müzisyenleri ve sinema sektörünü olumsuz etkilemişti.Youtube bu olumsuzluğu aşmak için de şimdi yeni bir uygulamaya başlıyor. Bu yeni uygulamaya göre Youtube artık 10.000 görüntülenme sayısına ulaşmayana ödeme yapmayacak.Ünlü video paylaşım sitesi bu sayede bir kanalın yasal içerik üretip üretmediğini de kontrol etmeyi amaçlıyor. Eğer yüklenen video 10 bin görüntülenme rakamını aşarsa, o zaman kanal Youtube Partner Programı'na dahil ediliyor ve ödemeler de bunun sonrasında yapılmaya başlanıyor.