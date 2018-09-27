Yüzde 100 milli elektrikli hizmet aracı üretildi

CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, mobilite ürün ve hizmet platformu CDMMobil bünyesinde üretilen elektrikli hizmet aracı TRAGGER'in yüzde 100 milli olduğunu belirtti

CDMMobil tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, TRAGGER markasının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Çakmak, "TRAGGER'in yüzde 85'i yerli. Bazı parçaları dışarıdan tedarik etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda elektrikli araç motou ortaya koyduklarını dile getiren Çakmak, "Şu anda dünyada konuşulan markaların kullandığı teknikteki elektrik motorları üzerinde çalışan Ar-Ge ekibimiz var. Üniversitelerle çalışıyoruz. Biz yüzde 100 milliyiz. Yüzde 100'e yakın da kendimize yerli bir marka diyebiliyoruz." dedi.

Otomotiv sektörünün şu anda Türkiye'nin orta direği olduğunu belirten Çakmak, otomotiv sektörü ihracatının yılı 29 milyar dolar ile kapattığını belirtti.

Çakmak, "Yerli üretimde ticari araçta çok iyiyiz. Biz 30 yıllık süreçte tasarım ve mühendislik konusunda kendimize ait markalar konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorduk ve yüzde 100 milli tasarımı ve mühendisliği bize ait olan TRAGGER ürününü oluşturduk." diye konuştu.

CDMMobil'in diğer Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre de şunları kaydetti:

" Bilgisayar destekli tasarım ve imalat konularından başladık ve CDMMobil endüstriyel tasarımdan mühendisliğe ürün geliştirmeye ve birçok alanda Türkiye'nin sayılı endüstriyel firmalarına ışık tuttuk ve yol haritalarını hazırladık. Daha sonra bu birikimlerimizi elektrikli araç konusuna kanalize ettik ve bugün CDMMobil platformu adı altında TRAGGER ürünü ile pazara çıkmış oluyoruz. Seri üretime geçildi. Özellikle fabrika içleri, fabrika arası,havaalanları ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik yüzde 100 elektirikli bir aracı pazara getirmiş bulunuyoruz."

TRAGGER markalı araçlar, 27-30 Eylül'de İstanbul Airshow 2018'de olacak

TRAGGER markalı araçlar, 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Airshow 2018'de boy gösterecek. 30 yıla yakın bir süredir, başta otomotiv olmak üzere, ülkemizin pek çok sektörüne yenilikçi teknolojiler getirerek, kurumların geleceklerini yaratma sürecinde, onların yanında kritik çözüm ortağı olan Cadem ürün, hizmet ve danışmanlık sunuyor.

Dijital dönüşüm için stratejik öneme sahip ürün yaşam döngüsü yönetimi, üç boyutlu optik ölçüm, ileri mühendislik ile beraber artırılmış ve sanal gerçeklik konularında çalışmalarını sürdüren şirket, otomotiv alanındaki deneyim ve birikimlerini şimdi de CDMMobil markası ile mobilite alanına aktarıyor. CDMMobil olarak otomotiv sektöründeki 30 yıllık deneyimle geliştirilen yüzde 100 elektrikli TRAGGER ürün ailesi, 27 Eylül'de ziyarete açılacak olan İstanbul Airshow 2018'de endüstriyel ve ticari segmentte, elektrikli otomotiv arenasına çıkıyor.

İTÜ Makine'den arkadaş olan kurucu ortaklar Ali Serdar Emre ve Saffet Çakmak, otomotiv sektörüne hizmet ederek başlatmış oldukları tasarım, mühendislik, araç geliştirme, endüstriyelleştirme alanındaki faaliyetlerini şimdi de CDMMobil ile sürdürüyor. Otomotiv sınıfı elektrik motoru ve lithium-ion paketi konularında Ar-Ge projeleri olan CDMMobil, otomotiv sektöründe ve elektrikli araçlar konusunda yurt içi ve yurt dışında değerli iş birliklerinde bulunmuş bir marka.

Şu anki odak alanı çok fonksiyonlu elektrikli iş araçları olan şirket, 2018 yılında, kendi üretimi olan yüzde 100 elektrikli ve yüzde 100 milli ve yerli TRAGGER markalı araçları üretmeye başladı. CDMMobil, ileri mühendislik ve tasarımı birleştirerek TRAGGER'ı Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında üretmeye başladı.7,4 kW'lik motoru ile tek şarjda 6 saat hizmet verebilen TRAGGER'ın 700 kg yük taşıma ve 2 ton çekme kapasitesi bulunuyor.

Yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneğine ve 3,2 metrelik dönme çapına sahip 3.114 mm uzunluğundaki TRAGGER hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız modunda yol alabiliyor. TRAGGER'In 240 Ah'lik bataryası, 220 V'lik geleneksel şebeke akımıyla 6 saatte yüzde 100 dolmakla birlikte batarya paketi de hızlı değişim için Quick-Drop özelliği sunuyor.