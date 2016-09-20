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    • Zamanın Ruhunu Yansıtan Oyunlar

    Oyun severleri sıkan reklamlarla dolu bir site olarak hayal etmeyin bilakis oyunseverlerin rahatça içeriklerde dolaşıp eğlenceli zamanlar geçirebileceği bir site

    20 Eylül 2016 Salı 13:08
    Zamanın Ruhunu Yansıtan Oyunlar
    Zamanının çoğunu bilgisayar başında oyun oynayarak geçiren 7’den 77’ye herkesin bazı favori oyunları vardır muhtemelen. Bazen insanlar, bu oyunları aşırı oynamaktan bıkıp farklı oyunlar ararlar ancak bir süre geçtikten sonra bu favori oyunlar hatırlanır ve geçmiş yadedilir. Kimi siteler insanların çoğunlukla sevdiği bu favori oyunları bulup bir arşiv yaparak oyun severlerin ilgisini çekmeye çalışır. Bu sitelerden birisi de yihuu.com. Bu sitede kendi yaşınıza uygun en popüler oyunları bulabileceğiniz gibi, daha önce hiç keşfetmediğiniz en iyi oyunlarıda deneme imkanı elde edebilirsiniz.



    Yihuu.com    , oyun severleri sıkan reklamlarla dolu bir site olarak hayal etmeyin bilakis oyunseverlerin rahatça içeriklerde dolaşıp eğlenceli zamanlar geçirebileceği bir sitedir. Bu da kullanıcılara ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Bir sayfa üzerinde bir sürü oyunun sıralandığı görsel açıdan tatmin edici efektlerle süslenmiş olsada oyuna ulaşmak bir tık kadar yakındır kullanıcı için. Sadelik önplandadır oyun oynama sayfasında da. Oyunseverlerin en sevilen birkaç oyununu size tanıtmak istiyorum.

    Bunlardan birisi “Cesur Asker Görevde” oyunudur. Oyunseverlerden alınan geri dönüşlere bakıldığında, bu oyun çok eski olmasına rağmen, insanların çok beğendiği bir oyun olmasının sebebi, görsel efektlerin vermiş olduğu haz ile birlikte, savaşma ruhunu iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir kurguya sahip olmasıdır diyebiliriz. Eğer oyundaki karakteri yönetmek için tuşlara hakim değilseniz başlangıçta biraz zorluk çekmeniz kaçınılmazdır. Kimi insanlar, küçükken bu oyunu atari salonlarında oynadıklarını söylemektedir. İster bu oyunla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz gibi ister buna benzer başka oyunlarda oynayabilirsiniz. Bu tamamen sizin ilgi alanınızla ilgili; mesela kızlar daha çok giysi giydirme oyunları veya makyaj oyunları oynarlar, erkekler ise yukarıdaki örnek oyunda olduğu gibi daha çok futbol veya aksiyon oyunlarını tercih etmektedir.

    Bu iki farklı tercihe yönelik oyunlar mevcuttur orada. Yani kız kullanıcılar için onlara hitap eden oyunların listelendiği özel bir sayfa vardır. Bu sayfada makyaj oyunlarının yanı sıra çeşitli pek çok kız oyunu bulunabilir. Fazla gevezelik etmek yerine hadi yihuu.com’a girip oyunların tadını çıkaralım iyi eğlenceler.
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