Zeytin çekirdeğinden yalıtım malzemesi ürettiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki lise öğrencisi, zeytin çekirdeği kullanarak ısı, ses, su, radyasyon ve zehirli gazların yanı sıra kötü kokuları da yalıtabilme özelliğine sahip malzeme üretti

Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencisi Zehra Eylül Sinler ve Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Bayram, ilçedeki zeytinyağı üretiminin ardından ortaya çıkan atığı değerlendirmek için proje fikri oluşturdu.

Zeytin çekirdeğiyle ilgili araştırma yapan öğrenciler, üzerinde yağ delikleri bulunan bu atığın yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceğini belirledi.

Danışman öğretmenleri Semra Çelik Yenigün'ün de desteğiyle projeye başlayan iki arkadaş, zeytin çekirdeğinden elde edilen karbonu, polistren köpük atığı, barit, sodyum pentaborat anhidriti ve silisyumla birleştirerek yalıtım malzemesine dönüştürdü.

Öğrenciler, "Beşibiyerde doğal optimum kalkan" olarak adlandırdıkları ısı, ses, su, radyasyon ve zehirli gazların yanı sıra kötü kokuları da yalıtabilme özelliğine sahip yalıtım malzemesi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda kimya dalında Bursa bölge birincisi oldu. Öğrenciler, Ankara'da yapılacak Türkiye finallerinde birincilik için yarışacak.

"Polimerik kompozit ürün elde ettik"

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nde projelerini sergileyen öğrencilerden Beyza Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nde zeytinciliğin yaygın olduğunu söyledi.

Yaptıkları araştırmaya göre bir yılda 500 ton zeytin çekirdeğinin çöpe atıldığını vurgulayan Bayram, şöyle konuştu:

"Bu atıklar çevrede çirkin görüntü oluşturuyor. Bu kötü görüntünün önüne geçmek, zeytin çekirdeğine alternatif kullanım alanı kazandırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla bu zeytin çekirdeğini projemizde kullanmaya karar verdik. Aynı zamanda zeytin çekirdeğini incelediğimizde yüzeyindeki yağ delikleri sayesinde iyi bir yalıtım malzemesi olacağını düşündük ve böylece projeyi yapmaya karar verdik. Isı, ses, su, radyasyon ve zehirli gazların yanı sıra kötü kokuları da yalıtabilme özelliğine sahip polimerik kompozit ürün elde ettik. Bundan sonrası için patent başvurusunda bulunacağız ama ilk hedefimiz bu yarışmayı kazanmak."

"Düşük maliyetli bir ürün ortaya çıktı"

Zehra Eylül Sinler de elde edilen ham maddesi atık olduğu için düşük maliyetli bir ürün ortaya çıktığına dikkati çekti.

Projenin sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edeceğini, yeşil kimyaya uyum sağlamada katkısı olacağını düşündüklerini aktaran Sinler, "Ürünün içindeki aktif karbon, zehirli gazlara karşı kalkan görevi yapıyor. Ürettiğimiz polimerik kompozit ürün, yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Proje çalışmasında kullandığımız silisyumun ürüne ısı yalıtımı açısından sağladığı katkı göz önüne alınacak olursa silisyum termal giysi yapımında da kullanılabilir." diye konuştu.

Öğretmen Semra Çelik Yenigün ise öğrencilerinin güzel bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Öğrencilerin zeytin çekirdeğinden aktif karbona dönüştürdükleri ham malzemeyi kullanarak polimer kompozit ürün geliştirdiğini dile getiren Yenigün, "Ürünün, Gazi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulunda testler yapıldı. Üniversitelerimiz, değerli hocalarımız da projeye onay verdi." ifadelerini kullandı.