Haber Kaynağı: DHA

San Diego kentinde yaşayan Kenan Pala, öğrenim gördüğü Francis Parker Okulu'nda, arkadaşlarıyla birlikte ilginç bir rekora imza atti. Pala, 10 öğrenci arkadaşıyla birlikte, okulun spor salonunun 235 metrekarelik tabanını, 4 saatte, 4 bin mısır gevreği ve yulaf ezmesi kutusuyla mozaik şeklinde kaplayarak rekor kırdı. Pala ve arkadaşları, ardından, 30 bin dolar değerindeki mısır gevreği ve yulaf ezmelerini ise kimsesizler yurdu ile gazilere bağışladı.Düzenlenen törende konuşan Francis Parker Okulu Müdürü Dan Lang, Kenan Pala’nın bir yıldır rekor denemesi için proje geliştirip çalışma yürüttüğünü söyledi. Lang, Quaker Cornfleks Şirketi Pazarlama Direktörü Jessica Spaulding’in Pala ve arkadaşlarının yürüttüğü projeyi beğenerek şirketinin ürünleri bağışladığını, okulun eski mezunlarının da parasal katkıda bulunduğunu belirtti. Interfaith Community adlı kimsesizler yurdu genel müdürü Greg Anglea da "Kenan Pala ve arkadaşlarını rekor denemesi sırasında gösterdikleri inanılmaz çaba ve evsizler için yaptıkları hizmetten dolayı çok tebrik ediyoruz" dedi.Guinness Dünya Rekoru Hakemi Christina Flounders Colon da New York’tan San Diego’ya geldiğini, Kenan Pala’nın bir yıl önce rekor denemesi için kendilerine başvuruda bulunduğunu belirterek, "Burada 235 metrekarelik spor salonu tabanını 10 öğrenci arkadaşıyla 4 bin mısır gevreği ve yulaf ezmesi kutusuyla 4 saatte mozaik şeklinde kaplayarak Guinnes Dünya Rekoru’nu kırdılar. Belge ve tescili kendilerine sunmaktan mutluluk duyuyorum" ’diye konuştu.Yedinci sınıf öğrencisi Kenan Pala, babası Serhat Pala ve annesi Zeynep Ilgaz Pala’nın evsizler, kimsesizler ve gaziler için zaman zaman yemek, araç gereç yardımı yaptıklarını, kendisi ve kardeşi Arden Ilgaz Pala’nın da buna katkı sunduğunu dile getirerek şunları söyledi:"Bir yıl önce okuldaki arkadaşlarıma mısır gevreği kutularıyla spor salonunun tabanını mozaik şeklinde döşeme fikrimi açtım. Onlar da destek vereceklerini belirtince, proje haline getirip okul müdürümüze sundum. Guinnes Dünya Rekoru’na da başvuru yapabileceğimizi öğrenince, projemizin mali boyunutuna ürün ve para olarak katkı sunacak şirketler, kişilerle temasa geçtik. Rekor denemesinin sonunda yiyecek ürünlerin kimsesizler, evsizler ve gazilere verilmesini önerdim. Bu da kabul edildi. Katkı yapan herkese çok teşekkür ediyorum."Geçmişte Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İdris Pala ve eşi Sema Pala da torunları Kenan Pala’nın Guinness Dünya Rekoru heyecanında hazır bulunmak için İzmir’den San Diego’ya gitti.