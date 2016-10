15 yıllık Demet Şener-İbrahim Kutluay birlikteliği bitiyor mu?

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşanıyor iddiası magazin basınına bomba gibi düştü

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, birlikteliklerinde 15 yılı geride bıraktıkları bu günlerde boşanma kararı aldı



Dava için gerekli talimatları veren Demet Şener konuyla ilgili olarak Renkli Sayfalar'a yaptığı açıklamada 'Bu haberin muatabı ben değilim. Benim ailem dağılıyor reklamı mı düşüneceğim. Ben ailem deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Başka yere çekenlere selam olsun. Yakında Aslı Hatemi açıklama yapacak. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz, zaten her şeyi de anlattınız. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz.Bugün defileye çıkacağım ve hiç kimsenin sorularını yanıtlamayacağım. İhanet haberlerini bana yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter. Evleri hiçbir zaman ayırmadık. ' dedi.



Demet Şener'in avukatı Aslı Hatemi programa telefonla bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:



"Şu an tarafımızdan açılmış bir boşanma davası söz konudu değil. Böyle bir durum olursa açıklama yapılacaktır. Ben aile mahremiteri açısından herkesten anlayış bekliyorum. Temennim çekişmeli bir sürece girmemek. Umarım böyle bir sürece girmeyiz. Dava açıldığında müvekkilim adına gerekli açıklamayı ben yapacağım. Medeni kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü ve tazminat kazanırsınız. Ben boşanma sebebimiz hakkında şu an konuşamam takdir edersiniz ki."