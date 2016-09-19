Tarık Akan 66, Mahmut Hekimoğlu 61 yaşında hayata veda etti

Müzik dünyasından göçenler

Edebiyat dünyası da yas tuttu

Haber Kaynağı: AA

Derlenen bilgilere göre, Türk sinemasında bir döneme damgasını vuran Tarık Akan, Oya Aydoğan, Remzi Evren, Tanju Gürsu ve Mahmut Hekimoğlu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler sonsuzluğa uğurlandı.Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu 7 Ocak'ta yaşama veda eden Remzi Evren, "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Küçük Ağa", "Karadayı", "Behzat Ç.", "Binbir Gece" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerin yanı sıra "Kod Adı K.O.Z", "Av Mevsimi" ve "İstanbul Kanatlarımın Altında" gibi sinema filmleri ile hafızalara kazındı.Yaşam mücadelesini 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında kaybeden sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan, "Dertli Pınar", "Zeytin Gözlüm", "Berduşlar", "Günaha Girme", "Sevgi Dünyası", "Unutamadım", "İkizler Firarda", "Ağla Anam Ağla", "Merhamet" isimli filmlerin yanı sıra "Fırat", "Sudan Sebepler" ve "Şimdi Onlar Düşünsün" adlı dizilerde rol alarak "unutulmazlar" arasındaki yerini aldı."Mahallenin Muhtarları", "Yaprak Dökümü", "Deliha" isimli dizi ve filmlerdeki rolleriyle hatırlanan televizyon ve sinema oyuncusu Nezih Tuncay ise 29 Haziran'da 71 yaşında yaşamını yitirdi."Oflu Hoca'nın Şifresi", "Galip Derviş", "Zoraki Koca", "Avanak Kuzenler" gibi birçok film ve dizide rol alan oyuncu İsrafil Köse, motosikletle geçirdiği kaza sonucu 22 Ağustos'ta hayatını kaybetti.Yeşilçam oyuncusu Mahmut Hekimoğlu, 10 Eylül'de 61 yaşındayken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken "Aile Bağları", "Öç", "Mahallenin Muhtarları", "Muallim Bey", "Kimyacı", "IV. Osman", "Dilan Gelin", "Çakma Hayat" ve "Girdap" isimli yapımların da aralarında bulunduğu 80'in üzerinde sinema ve diziyi arkasında bıraktı.Türk sinemasının önde gelen aktörlerinden Tarık Akan, 16 Eylül'de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayata veda etti. Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödül alan ve 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, "Suçlu", "Canım Kardeşim", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Sürü", "Maden", "Yol" ve "Karartma Geceleri" isimli filmlerle beyaz perdeye damgasını vurdu.Ünlü yönetmen Ülkü Erakalın, 6 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Erakalın, 1961'de "Unutamadığım Kadın" ile başlayan sanat hayatında 200'e yakın filme imza attı."Kurtar Beni", "Köpekler Adası", "Kara Murat Devler Savaşıyor", "Canım Oğlum", "Ölmeyen Aşk", "Fosforlu Cevriyem", "Malkoçoğlu Kara Korsan" ve "Büyük Acı" isimli filmlerde rol alan oyuncu, senarist ve yönetmen Tanju Gürsu, 7 Haziran'da 78 yaşında vefat etti."Sultan-ı Yegah" ve "Elde Var Hüzün" gibi unutulmaz eserleri ardında bırakan besteci Ergüder Yoldaş, 77 yaşında hayatını kaybetti.Müzisyen, besteci ve aranjör Atilla Özdemiroğlu akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Nisan'da, 73 yaşında sevenlerine veda etti. "Arkadaş", "Delisin", "Şalvar Davası", "Fahriye Abla", "Züğürt Ağa", "Asılacak Kadın", "Afife Jale", "Muhsin Bey", "Ağır Roman" ve "Gönderilmemiş Mektuplar" isimli filmlerin müziklerine imza atan usta yönetmen Özdemiroğlu, Altın Koza En İyi Müzik Ödülü ile yedi kez Altın Portakal En İyi Müzik Ödülü'ne layık görüldü.Roma'da 1942'de dünyaya gelen ve İtalya'da büyüyen soprano, ressam, manken ve oyuncu Perihan Benli, 5 Mayıs'ta yaşama veda etti. "Romalı Perihan" olarak tanınan Benli, Antonio Margheriti, Dino De Laurentiis, Remzi Jöntürk, Roberto Bianchi Montero, Sergei Bondarçuk, Yılmaz Güney ve Zeki Alasya ile aynı filmlerde rol almıştı."Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Dargınım", "Hasret Akşamları" adlı eserleriyle tanınan halk müziği sanatçısı Hüseyin Altın da 23 Temmuz'da 56 yaşında vefat etti."Yüreğim Rehin", "Yüreğim Hala Rehin", "Kan Kırmızı", "Kimsem Yok", "Unutmak İstiyorum" ve "Çocukluğumu Uçuruyorum" isimli albümleriyle büyük hayran kitlesine ulaşan şair, söz yazarı, besteci ve yorumcu Naşide Göktürk 30 Ağustos'ta 51 yaşında yaşama gözlerini yumdu.Öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen Tahsin Yücel, ocak ayında hayatını kaybetti. Kullandığı yalın dil, modern sözcükler ve anlatımındaki ustalıkla "Sait Faik Hikaye Armağanı", "TDK Öykü Ödülü", "Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü", "Orhan Kemal Roman Armağanı", "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü" gibi birçok ödülün sahibi olan Yücel, Fransız Hükümeti Palmes Academiques nişanı Commandeur derecesiyle ödüllendirilmişti.Gazeteciliğe 1952'de Son Saat'te röportaj yazarı olarak başlayan ve Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres, Tasvir, Posta ve Radikal gazetelerinde çalışan, "Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi", "Başlangıcından Bugüne Dünya Tarihi" ve "Meydan Larousse" isimli eserlere imza atan Hakkı Devrim, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi.Osmanlı-Türk tarihine ilişkin kitapları dünya üniversitelerinde başlıca ders kitabı olarak kullanılan tarihçi yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, 25 Temmuz'da hayatını kaybetti. 100 yaşında vefat eden İnalcık, Şeyhü'l-Müverrihin" (Tarihçilerin Şeyhi) olarak anılıyordu.Senarist, şair ve roman yazarı Vedat Türkali, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 29 Ağustos'ta sevenlerine veda etti. Türkali, "Bir Gün Tek Başına", "Eski Şiirler, Yeni Türküler", "Üç Film Birden", "Mavi Karanlık", "Eski Filmler", "Bu Gemi Nereye", "Dallar Yeşil Olmalı", "Tek Kişilik Ölüm", "Özgürlük İçin Kürt Yazıları", "Güven", "Komünist", "Yeşilçam Dedikleri Türkiye", "Bu Ölü Kalkacak", "Dallar Yeşil Olmalı", "Kayıp Romanlar", "Yalancı Tanıklar Kahvesi", "Bitti Bitti Bitmedi" adlı eserleri sanat dünyasına kazandırdı.