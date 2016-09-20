Bu hafta vizyonda 11 yeni film bizleri bekliyor. Her yaşa ve her zevke hitap eden

vizyondaki filmler

den hangisine gideceğinize karar vermeden önce listemize göz atın.

İşte 23 Eylül Cuma günü vizyona girecek filmler:

1. Muhteşem Yedili / The Magnificent Seven

Vahşi Batıda Rose Creek adındaki fakir bir köyün sakinleri, Sanayici Bartholow Bogue'un baskıları altında oldukça zor bir hayat sürdürmektedir. Ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan 7 kişilik bir grup, köyü korumak için tutulur. Bu 7 silahşör, bir yandan kasabayı büyük bir saldırıya karşı korumaya hazırlanırken bir yandan da kendi değer yargılarını yeniden gözden geçireceklerdir.

2. Çok Uzak Fazla Yakın

Birçok başarılı diziye imzasını atan ünlü yönetmen Türkan Derya'nın ilk uzun metraj çalışması olan ve 23 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanan filmde, Aslı ile Cem adında iki üniversitelinin tutkulu aşkı anlatılmaktadır. Birbirlerine derin duygular besleyen çift, inişli çıkışlı bir ilişki yaşamaktadır. Ne bir türlü kavuşabilirler ne de birbirlerinden ayrı kalabilirler.

3. Blair Cadısı / Blair Witch

Bundan 20 yıl önce James'in kardeşi, iki arkadaşıyla beraber Blair Cadısı efsanesini araştırmak üzere Karanlık Orman'a gitmiş ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. James, bu olayı bir türlü unutamaz ve yıllar sonra kardeşinin izinden Karanlık Orman'da araştırma yapmaya karar verir. James ve 3 arkadaşı, yanlarına bölgenin yerlisi olan 2 rehber alarak kameralarla ormana girerler. Başlarda her şey yolunda giderken havanın kararmasıyla beraber tuhaf ve ürkütücü olaylar yaşanmaya başlar.

4. Rüzgarda Salınan Nilüfer

Korhan ve Handan İstanbul'da iyi bir semtte oturan bir çifttir. Handan hayatını boş geçirmemek için kendisine sürekli yeni hobiler edinmektedir. Korhan yıllar geçtikçe Handan'ın girişimlerinin içi boş heveslerden ibaret olduğunu düşünmeye başlar ve artık onu ciddiye almaz. Bunun üzerine Handan, yazar arkadaşı Şermin'den destek alarak onun gibi yazar olmaya özenir. Bu durum zamanla kıskançlığı beraberinde getirecektir.

5. İkimize Bir Dünya

Film, Sait Faik Abasıyanık'ın 1944 yılında yayınlanan ilk romanı olan Medarı Maişet Motoru'ndan esinlenilerek çekilmiştir. Roman, yayımlandıktan kısa bir süre sonra 1940-41 dönemin baskıcı siyasi ortamında sakıncalı bulunarak önce toplatılmış, daha sonra bazı bölümleri çıkarılarak yeniden basılmıştır. İçimizden insanların hayatlarını ele alan hikayelerden oluşan eser, Safa Önal'ın senaryosu ve Yılmaz Atadeniz'in yönetmenliğiyle 23 Eylülde vizyona girerek sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

6. Saftirikler

Karısıyla problemleri olan Arif ve mahalleden üç yakın arkadaşı, hayatın zorluklarından bıkmış, birçok defa kolay yoldan para kazanmanın yollarını denemiş fakat her seferinde başarısızlığa uğramış 4 kafadardır. Yaşadıkları mahallede MS hastalığına yakalanan küçük Murat'ın tedavisi için acil para bulmaları gerekmektedir. Tesadüfen ellerine geçen bir hazine haritası, onların son şansıdır.

7. Gece Seansı

Film, son dönemlerin popüler oyunlarından biri olan kaçış oyunlarından esinlenilerek çekilmiştir. İki yakın arkadaş, evden kaçış oyunu düzenlemek için müstakil bir ev kiralarlar. Başlarda her şey normal ve eğlenceli gitmektedir. Oyuncular oyuna başlayarak ipuçlarının peşine düşer. Ancak evdeki kapalı bir odayı açarak büyük bir laneti harekete geçirirler ve böylece evden kaçış oyunu gerçek bir yaşam mücadelesine dönüşür.

8. Ot

Şeref, 1990'lı yılların sonunda Anadolu'da ailesiyle birlikte yaşayan düşük gelirli bir adamdır. Hem karısının kas erimesi hastalığının tedavisi için hem de çocuklarını okutabilmek için dağlardan şifalı otlar toplayıp satarak para kazanmaya çalışmaktadır. Çocukları okula rahat gidebilsin diye borçlanarak bir eşek satın alır ve artık eskisinden daha fazla para kazanması gerekir. Bunun üzerine hayatını tehlikeye atarak, asker ile teröristlerin çatıştığı dağın yüksek kesimlerine çıkarak pahalı bir ot olan Gulik otunun peşine düşer.

9. Müthiş Bir Film

Çocukluk arkadaşı olan Ali Kemal ve Vahi'nin en büyük hayali sinema filmi çekmektir. 1960'larda, Yeşilçam'ın en popüler olduğu dönemde sinemaya gönül veren iki arkadaşı zor bir deneyim beklemektedir. Başlarda her şeyin kolay olacağını düşünseler de aslında sektörün çok daha karmaşık ve zor bir sisteme dayandığını anlarlar.

10. Rauf

Rauf, Kars'ın bir köyünde yaşayan 9 yaşında bir çocuktur. Yanında çalıştığı ustanın 20 yaşındaki kızına aşık olur ve bu platonik aşk Rauf'u farklı bir arayışa sürükler. Gri bir dünyada, aşkının sembolü haline getirdiği pembeyi arayan Rauf'un tek amacı sevdiği kızı mutlu etmektir.

11. Leylekler

İnternet mağazasında görevli olan Juinor leylektir ve terfi etmek üzeredir. Bebek yapma makinasını yanlışlıkla çalıştıran Juinor, dünyaya gelen bebeği teslim etmek için yola çıkar ama bir sorunu vardır. Uzun yıllardır bebek teslimi yapmamaktadır ama bu bebeğe bir ev bulmalıdır.