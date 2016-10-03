TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor 2017' için 2-3 sürpriz ismin belli olduğunu ancak şu anda bilgi veremeyeceğini söyledi.



3 YARIŞMACI BELLİ OLDU



Magazin 8 mikrofonlarına konuşan ünlü yapımcı, yeni Survivor hakkında, "Önümüzdeki sene de iddialıyız. Güzel bir Survivor yapcağız. Yavaş yavaş başladık. Sürpriz isimler de var. Adı üzerinde sürpriz olduğu için söylemeyeceğim. Bu isimler tek tek çıksın daha iyi olur. Ama 2-3 tane çok güzel isim var. Söylesem çok gülersiniz ancak söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.





"ÖĞLEDEN SONRALARI YUNAN OYUNUNU SEYREDECEĞİZ"



Yunanistan'da yapılacak yarışma hakkında da bilgi veren Ilıcalı, "Büyük ihtimalle Yunanistan'da da Survivor yapacağız. Yunan televizyonuna Yunan ünlüleri Yunan gönüllüleri şeklinde bir Survivor yapacağız. Onu da Dominik'te çekeceğiz. Bizim için de yeni bir heyecan olacak. Öğleden sonraları Yunan oyununu seyretmeye gideceğiz. Kim kazanıyor ne yapıyor diye. Zaten işimiz azdı biraz daha artacak" dedi.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.