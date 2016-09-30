30 Eylül 2016 Cuma
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    • Akrep Nalan, bakıcısı ile davalık oldu

    Akrep Nalan olarak bilinen ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın bakıcısı Zuhre K. ile davalık oldu. Ünlü sanatçı bakıcısına hırsızlık suçlamasıyla dava açarken, bakıcısı Zuhre K.'da, sanatçıya hakaret davası açtı

    30 Eylül 2016 Cuma 10:21
    Akrep Nalan, bakıcısı ile davalık oldu
    Gerçek ismi Füsun Nalan Açın olan ünlü sanatçı Akrep Nalan, geçen yıl Özbek asıllı Zuhre K.’yı bakıcı olarak yanında işe aldı. İstanbul Beşiktaş Akatlar’daki evinden, bakıcı Zuhre K.’nın 50 bin TL tutarındaki ziynet eşyası, cep telefonu ve parasını çaldığını iddia eden Akrep Nalan, şikâyetçi oldu. Hırsızlık suçunu reddeden Zuhre K. da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü sanatçıdan şikâyetçi oldu.

    Akrep Nalan’ın kendisine yüz kızartıcı bir suçlamayla hakaret ettiğini belirten Zuhre K., uzlaşmak istemediğini söyledi. Savcılık, Zuhre K. hakkında hırsızlık, Füsun Nalan Açın hakkında da hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen hakaret davasına şikâyetçi Zuhre K. katılırken, sanık Akrep Nalan’ı avukatı temsil etti. İfadelerin alınmasının ardından duruşma ertelendi.
     
    ‘BANA ‘HIRSIZ’ DEDİ’

    Davalara katılmak istediğini belirten Zuhre K., “Hırsızlık suçlaması ile karşı karşıya kaldım. Nalan Hanım benim fotoğraflarımı Facebook hesabında yayınlayarak ‘Hırsız’ yazdı. Binlerce takipçisine beni hırsız olarak gösterdi. Cep telefonunu, parasını ve mücevherlerini çaldığımı iddia etti. WhatsApp uygulamasından bana ağır küfürler etti” dedi. (HABERTÜRK)
    Anahtar Kelimeler: Akrep Nalan, Akrep Nalan Dava

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