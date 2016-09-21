21 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Anneye Hediye Konusunda Farklı Fikirler

    Anneye Hediye Konusunda Farklı Fikirler

    21 Eylül 2016 Çarşamba 10:06
    Anneye Hediye Konusunda Farklı Fikirler

    Anneler dünyanın en kutsal varlıklarıdır. Yıl içerisinde bir kez kutlamış oldukları o özel günde de hatırlanmak ve ne kadar sevildiklerini hissetmek isterler. Aslında bir çocuğun annesini özel günde hatırlaması ve ona sarılması anne için dünyanın en güzel hediyesidir. Bunu bir de özel bir anneye hediye ile tamamladığınızda her şey çok daha mutluluk verici olabilir.

    Araba Hediyesi Olarak Ne Alınır?

    Yeni bir araba alan arkadaşınıza ne hediye alacağınızı düşünüp durursunuz. En mantıklı hediye sade bir anahtarlık gibi gelebilir, ama bu anahtarlığı kişiye özel bir araba hediyesi haline getirmek elinizdedir. Bunun için bu işi sizlere zevkle yapacak bir site olan butiksemti.com adresini ziyaret edebilir, beğendiğiniz üründen kolayca sipariş verebilirsiniz.

    Yeni Ev Hediyesi Seçimine Yardımcı Siteler

    Evlere çıkma insanın hayatında yeni bir evrenin başlangıcıdır. Bu nedenle arkadaşları, sevenleri onu bu konuda tebrik etmek ve yeni ev dekorunda yardımcı olmak için ona çeşitli hediyeler alır. En zor seçim olan yeni ev hediyesi konusu için kişisel bir hediye düşünülebilir.

    Anahtar Kelimeler: Anneye, Hediye, Konusunda, Farklı, Fikirler

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yurttaş sorguluyor
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – IV
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İZBAN için düşünceler (2)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz