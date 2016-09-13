Oyuncu-yönetmen Kenan Işık (68) 1981'de Beril Işık ile evlenmişti. İddiaya göre Kenan Işık 2007'de tanıştığı şarkıcı-söz yazarı Ayla Çelik (42) ile yakınlaştı. Ayla Çelik, Kenan Işık'ın teşvikiyle söz yazıp beste yapmak için ilk adımlarını attı. Kenan Işık 2012'de İstanbul Devlet Tiyatrosu için yönettiği 'Antigone' adlı oyunun müziklerini de Ayla Çelik'e yaptırdı.



Ayla Çelik'in kendisine büyük şöhret kazandıran 'Bağdat' şarkısını büyük hayranlık duyduğu Kenan Işık'a yazdığı söyleniyor.



Kulislerde dolaşan bu iddiaya göre; Kenan Işık ile Ayla Çelik'in arasındaki yakınlık Ekim 2013'te sona erdi. Kenan Işık bundan 6 ay sonra, yani 21 Mart 2014'te düşüp beyin kanaması geçirdi. Ayla Çelik 5 ay sonra sanatçının yoğun bakımda tutulduğu Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne gitti. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, Ayla Çelik'i görünce sinirlendi. Herkesin duyacağı bir şekilde şu tepkiyi verdi: "Seni burada görmek istemiyorum, bir daha hastaneye gelme." Ayla Çelik gözyaşları içinde hastaneden ayrıldı. Şu an 'evinde bakılan Kenan Işık yürüyemiyor, konuşamıyor.



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