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    • Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, o yalıdan da taşınıyor

    Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın düğün hediyesi olan ikiz yalılardan vazgeçti. Yeni ev bakan sanatçı, otele yerleşiyor

    27 Eylül 2016 Salı 09:50
    Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, o yalıdan da taşınıyor
    Eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş'ten sürpriz hamle! Eşinden hiç bir talepte bulunmayacağı öğrenilen ünlü sanatçı, Kanlıca'daki bir dönem çok tartışılan yalıdan da taşınma kararı aldı. Üstelik, yalı eşinin düğün hediyesiydi.

    ROTA KEMERBURGAZ

    Sabah'ın haberine göre; Gündeş, 5 yaşındaki kızı Alara ile yeni bir hayata başlamak için Kemerburgaz'da ev arayışına girdi. Ancak aradığı evi bulana kadar yalıda oturmak istemeyen sanatçı, bir otele yerleşme kararı aldı. Ebru Gündeş, beş yıldır Boğaz'ın en güzel semtlerinden biri olan Kanlıca'daki bu ikiz yalılarda oturuyordu.


    İKİZ YALILAR TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

    İşadamı Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında eşi Ebru Gündeş'e hediye etmişti. Zarrab Ailesi, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970 yılında ikinci derece tarihi eser olarak tescil edilen yalılarda geçtiğimiz yıllarda tadilat çalışması yaptırmıştı. Yapıya geçiş için bina boyunca asansör inşa edilen yalının doluluk ve boşluk oranlarının değiştirilmişti. Bu çalışmalardan sonra tarihi yalının yapısında değişiklikler meydana gelmiş ve çifte dava açılmıştı.
    Anahtar Kelimeler: Ebru Gündeş, Ebru Gündeş Boşanma, Ebru Gündeş Yalı

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