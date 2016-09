Haber Kaynağı: AA

Bodrum'un sanayi sitesinde park ettiği eski model minibüsünün içinde 13 köpeğiyle yaşamını sürdüren Özbakan, yaşantısıyla dikkati çekiyor. Hayvanlara duyduğu ilgi nedeniyle uzun zamandır köpeklerle yaşayan ve sokakta bulduğu hayvanları kendi deyimiyle "evlat edinen" Özbakan, hayvanların her birinin bakımıyla tek tek ilgileniyor.Köpekleriyle Bodrum sahiline gelerek denize giren ve tasmalarıyla birbirine bağladığı 13 köpekle sokaklarda gezinti yapan Özbakan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Turistler köpekleri fotoğraflayabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.Şenol Özbakan yaptığı açıklamada, bakımlarını üstlendiği köpekleri, farklı zamanlarda sokağa atılmış halde bulduğunu söyledi.Golden retriever cinsi köpeklerin sayısının geçen yıl 5 olduğunu ve bir yıl içerisinde 13'e yükseldiğini ifade eden Özbakan, "Bu hayvanlar bakılamayıp sokağa atılmıştı. Ben de onları sahiplendim ve tüm bakımlarını yapıyorum." dedi.Özbakan, kızının da yardımlarıyla sosyal medyada "Golden Çetesi" isminde bir grup oluşturduklarını ve bu sayfaya hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.Boncuktan yaptığı takıların satışını da bu gruptan gerçekleştirdiğini vurgulayan Özbakan, şunları kaydetti:"Sayfamızda şu anda 13 bine yakın takipçimiz yer alıyor. Kanada, İngiltere, ABD, Fransa ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden köpekleri görmeye gelen çok insan oldu. Türkiye'nin her yerinden de ayrı bir ilgi oluyor. Yaptığımız bu satışlarla arabamızı büyüttük ve rahatladık. Geçimimizi sağlıyoruz. Yoldan geçen insanlar da bize çok destek oluyor. Gerçekten insanlar çok duyarlı."Özbakan, her gün düzenli olarak köpekleriyle denize girdiğini bildirerek, "Öğleden sonra aracımızdan çıkarız ve denizde yüzeriz. Daha sonra marinaya gideriz ve orada bizi bekleyen insanlar var, iki saat otururuz. Akşam saatlerinde de arabamıza gideriz. 24 saatimiz hep böyle geçer." diye konuştu.Hayvanlarla yaşamanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Özbakan, şöyle konuştu:"İnsanlardan ne kadar uzak olursan o kadar mutlu yaşıyorsun bu dünyada. İnsanların dünyaya yaptığı zulmü, vahşiliği söylemeye bile gerek yok. Hayvanlar hiçbir şey istemezler. Onlar için sadece sevgi. Bu köpekleri dışarıya atan sahiplerini de kınıyorum. Yurdun her yerinden bize yardımda bulunuyorlar."Özbakan, köpekleri için bankaya para yatırdığını ve bu parayla kış aylarında onların yiyecek ihtiyacını karşılayacağını sözlerine ekledi.