Özellikle bayram tatillerinde yoğun bir şekilde yerli grupların ziyaret ettiği Marmaris’te Jeep Safari Turu 2016 yaz sezonunun en popüler turu oldu. Land Rover tipi araçlarla 12 kişilik turlar halinde düzenlenen

Marmaris Jeep Safari

turları sabahleyin servisler yardımıyla otellerinden ve diğer kaldıkları yerlerden safariye katılmak üzere başlangıç noktasına getiriliyorlar. Böylelikle sabah 9:30 sularında başlayacak olan tur şoför tanışma seramonisi ve tur çizelgesi tanıtımıyla başlıyor.

Marmaris Jeep Turları ile Nereleri Gezip Görebileceksiniz?



Marmaris çevresinde bulunan köyleri görme imkanı kazanacağınız bu gezi Armutalan sırtlarına tırmanmayla başlayarak en güzel manzaralarla buluşturuyor sizleri. Burada 15 dakika sürecek olan molada herkes manzaranın tadını çıkarırken dilediği gibi fotoğraf çektirme imkanını da buluyor. Sonrasında bir buçuk saat kadar sürecek olan çam ormanları gezisi sizi beklemekte. Bu orman gezisi sırasında patika yolları, akarsulardan derelerden geçiliyor ve su tabancalarıyla eğlenceli dakikalar da yaşanıyor. Sonrasında tamamlanan off road ardından deniz kenarında bir mola veriliyor ve tüm misafirler burada manzaranın keyfini çıkarırken mükellefte bir ziyafetle karşılaşıyor.

Burada dileyen denize girerken dileyen kişilerde manzaranın, su kenarının ve doğanın keyfini çıkarıyor nefis lezzetlerle. Off road gezintisi sırasında çok rahat ve spor giyinmenizi öneririz bu arada. Su nem, ıslaklın kısacası doğa içinde karşılaşabileceğiniz her türlü etkene hazırlıklı olmalısınız. Sonrasında deniz kenarını izleyen yollarda yaklaşık olarak yapılacak olan yarım saatlik keyifli bir yolculuk bekliyor sizleri. Bu yolun sonunda ise efsane güzellikteki Turgutlu Şelalesine varılmakta. Güzelliğiyle sizleri hipnotize edecek olan bu şelalenin yamaçlarında kuş cıvıltıları içinde kendinizi cennette sanabilirsiniz adeta. Dilerseniz buz gibi şelalenin serin sularından da yararlanabilirsiniz. Öte yandan artık herkesin iyiden iyiye acıkmış olduğu saatlerde mükellef bir yemeğin vakti de gelmiştir artık ve güzel bir restoranın yolunu tutularak ızgara tavuk et pilav tabağı türündeki yiyeceklerin tadını çıkarabilirsiniz bu noktada. (içeceklerin misafirlere ait olduğunu da hatırlatmak isteriz) Ardından Orhaniye- Kızkumu mevkiine geçiliyor ve burada da 45 dakika sürecek olan dinlenme ve dileyenlere denize girme molası veriiliyor. Sonrasında dinlenmek ve günü tamamlamak adına otellerinize bırakılıyorsunuz . Bu arada dileyenler çekim yapan kişilerden anı olarak gezi cdlerini de satın alabilirler. Marmaris jeep safari turları bu denli zevkli geçecek olan, adrenalin yüklü kaçırılmayacak bir turdur.

