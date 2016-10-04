KAYINVALİDESİ ELİ İLE BESLEDİ

Haber Kaynağı: DHA

Bodrum'un cennet koylarını gezen Bülent Ersoy dostları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık beş yıldır kendisinden 38 yaş küçük olan sevgilisi Berk Yılmaz ile birlikte olan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, kayınvalidesi Şehnaz Demirsat Yılmaz ve Prenses Ahu ile birlikte Bodrum'a tatile geldi. İki gün önce Yalıkavak limanından ahşap gulet yat ile denize açılarak sıcak havanın ve güneşin tadını çıkaran Ersoy, gözlerden uzaktaki ıssız koylarda denize girdi.Tekne ile Kisebükü, Orak adası, Kara Ada, Poyraz Koyu ve Akvaryum Koyu'nu gezen Bülent Ersoy'un üzerindeki rengarenk havai kıyafeti dikkat çekti. Ersoy'u, kayınvalidesi Şehnaz Demirsat Yılmaz elleri ile besledi. Ersoy'un keyfinin yerinde olduğu ve güneşten bronzlaştığı görülürken, bir hafta Bodrum'da tatil yapan Ersoy'un yarın İstanbul'a döneceği öğrenildi.