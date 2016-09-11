Butik pastacılık oldukça yaygınlaşmaya başladı. Çeşitli kurslardan ders alanlar, profesyonel olarak bu işi yapanlar derken evde kendi çabalarıyla da butik pasta hazırlayan ev hanımları daha çok görünmeye başlandı. Butik pasta görüntüsü ile bizleri büyülerken hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir çok pastacı renkli şeker hamurları
ile onlara hayat vermekte ve yaptığı harika pastalar ile yeni kitleler edinmekte. Peki zormudur butik pasta yapmak? Aslında çokta zor değil desek mübalağa etmiş olmayız sanırım. Ancak dediğimiz gibi iş biraz el becerisi birazda hayal gücünüze kalıyor. Birde olmazsa olmaz pastacılık el aletleri tabiki. Eğer butik pasta yapmak için neler gerekli derseniz hiç şüphesiz merdane
, pasta standı, krem şanti ve krem şanti torbası, pasta sıvama aparatları süsleme için çeşitli çikolata vs. Tamamını bulabileceğiniz bir adres isterseniz tabiki Yüksel Pastacılık derim sizlere.
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