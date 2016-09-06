Sürgülü Cam Kapı
Bugün, birçok kişi tarafından kullanılan ve oldukça trend olmuş, modern ve şık görünüşü ile bütün dikkatleri üzerine toplamakta olan sürgülü cam kapı modelleri, oldukça kullanışlıdır. Sizlere sunmakta olduğumuz modern dekoratif seçeneklerimiz ile kısa bir zaman içerisinde ilgi çekmeyi başaran sürgülü cam kapılarımız, onlarca model ve çeşit bulundurmaktadır. Eviniz de, mekânlarınızda, ofisleriniz de rahat bir şekilde kullanabileceğiniz sürgülü cam kapılar, kolay bir şekilde sağa ya da sola hareket etmektedir. Fazla bir çaba harcamadan temizliğini kolay bir şekilde yapabileceğiniz sürgülü cam kapılar, istediğiniz her ortama ayak uydurmaktadır. Sürgülü cam kapı, diğer standart kapılara oranla daha fazla kullanışlı olduğundan bakımını yapmadan da uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Sürgülü cam kapı modellerimize http://www.camkapilar.net adresinden ulaşabilirsiniz.
Sürme Cam Kapı
Şık ve modern görünümü, görüş açılarının açık olması sebebi ile son günlerde oldukça fazla tercih edilmekte olan kapı modellerinden biridir. Sürme cam kapı kolay kullanımı ve dekoratif seçenekleri ile kısa bir zaman içerisine dikkat çekmeyi başarmıştır. Firmamız onlarca farklı sürme cam kapı modelini sizlere sunmaktadır. Sürme sistemi, cam kapıların kolay bir şekilde sağa ve sola gitmesini sağlamaktadır. Aynı zaman da bakım yapmadan da uzun yıllar kullanabilirsiniz.
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