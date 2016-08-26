Sinan Akçıl'dan ayrıldıktan sonra tanıştığı Cem Yılmaz'la geçtiğimiz hafta Çeşme'de görüntülenen Şallı, aşk tatiline şu sıralar ünlü komedyenin Bodrum'daki evinde devam ediyor.



3 gündür Bodrum'da takılan sevgililer önceki gece de Marina Yacht Clup'ta eğlendi. İkiliye gecede Ozan Güven de eşlik etti.



Bir ara mekanda konser veren grubun daveti üzerine sahneye çıkan Yılmaz, sevgilisi Şallı'nın gözlerinin içine bakarak 'Psikopatım' şarkısını söyledi. Sahnede Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını da söyleyen Yılmaz'ı Şallı öpücüklere boğdu.



Ebru Şallı, elinde kırmızı bir gülle mekanı terk ederken muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık verdi. Gecenin finalini Mandalin Bar'da yapan çift, içeride romantik anlar yaşadı.



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