Üsküp’te 16. yüzyıl içerisinde yaşamış Atâ,Dülgerzade, Dürrî, Fennî, Feridî, Hakî, Hanif Çelebi, Hemdemî, Hevesî, İshak Çelebi, İzarî, La’lî,Mehmet Çelebi, Şeyh Mehmet Emin Çelebi, Mirî, Muidî, Namî, Niyazî, Özrî, Pir Muhammet,Rızayî, Riyazî, Seydî, Sıhrî, Şeyda Çelebi, Tuluî, Vahdetî, Valihî, Vusulî, Zarî anılarak bu şairler arasında önemli bir yere sahip olan İshak Çelebi’nin yaşamı ve yapıtları hakkında bilgi verilmiş.
Yenice Vardar’dan gelip döneminde klasik Türk şiirinin zirvesine çıkan Hayalî ile birlikte yalın diliyle dikkat çeken sufî şair Hayretî ve Nesimî tarzını örnek alan Usulî’den kısaca bahsedilirken Garibî, Âgehî,İlahî, Tab’î, Derunî, Selman, Sırrî, Şanî, Günahî, Yusuf-ı Sine-çâk, Saî, Tal’atî, Seyyit Çelebi,Sıdkî, RazîveZarî gibi 16. yüzyılda yaşamış ve kaynaklarda kayıtlı şairlerin isimleri verilmiş.
Çalışmanın son kısmında Osmanlı döneminde yukarıdaki şehirlerin dışında otuz sekiz farklı Balkan şehrinden kaynaklarda adı geçen şairlerin dökümü verilmiş. Karavelioğlu’nun bu çalışmasının sonucunda ortaya çıkan tablo imparatorluğun en uç kesimlerinden gelip kültür hayatına yerleşen Balkan şairlerinin azımsanmayacak bir sayıya ulaşmış olduğunu gösteriyor.
Ömer Arslan
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