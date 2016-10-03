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    • Ebru Gündeş konserinde dikkat çeken ayrıntı

    Reza Zarrab ile 6 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma dilekçesi veren Ebru Gündeş, Sinan Akçıl imzalı 'Bir devir bitti' şarkısını okurken duygulandı. Ünlü sanatçının, 150 bin dolar olduğu iddia edilen pırlanta yüzüğünü çıkarmaması dikkati çekti

    03 Ekim 2016 Pazartesi 13:56
    Ebru Gündeş konserinde dikkat çeken ayrıntı
    Ebru Gündeş 11 Şubat 2010 tarihinde nikah masasına oturduğu Reza Zarrab’tan 24 Eylül’de boşanacağını açıklamıştı. Bir haftadır Kanlıca’daki yalısına kapanan ünlü şarkıcı, 1 Ekim’de, Şişli-Günay Restaurant’ta sahneye çıktı.

    Posta Gazetesi'nin haberine göre; korumalar eşliğinde geldiği kulübün arka kapısına ‘sıfır noktasında’ yanaşmak istedi. Böylece basının tek kare görüntü alması engellenecekti. Araç, kaldırımı sokaktan ayıran metal direkler nedeniyle kapıya sıfır yanaşamadı. Ebru Gündeş’in koruması bunların kesilmesini istedi. Ancak işletme sahibi "Mümkün değil, yapamayız" dedi. Hızla kulise giren Ebru Gündeş, 5 saatte hazırlandı.

    "KOYNUNDA 100 SENE"

    500 kişinin hıncahınç doldurduğu salonda ön masalar kişi başı 2 bin, arka masalar 500 TL’ydi.

    Siyah bir gece elbisesi ile sahneye çıkan Ebru Gündeş’in alyansı yoktu, ama 150 bin dolar olduğu iddia edilen pırlanta yüzügü parmağındaydı.

    Konuklar arasındaki Ayla Çelik kendisini meşhur eden ‘Bağdat’ şarkısında Ebru Gündeş ile düet yaptı. “Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim” bölümünde coştu. Sinan Akçıl’dan ‘Bir Devir Bitti’ şarkısını (Bir devir bitti kabul edelim / Niye bunu görmezden gelelim) okuması da çok manidar bulundu. Sinan Akçıl, Ebru’nun yaşadığı kötü günleri bu parçayla atlatmasını diliyorum” dedi. Demet Akalın ise duygusal şarkılarda ağladı.

    Hep renkli giyinen Ebru Gündeş, bu kez siyahı tercih etmişti, matemde gibiydi.
    Anahtar Kelimeler: Ebru Gündeş, Ebru Gündeş Boşanma, Ebru Gündeş Yüzük

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