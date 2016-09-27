Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir süredir Amerika'da tutuklu bulunan Reza Zarrab ile yollarını ayırma kararı aldı. Altı yıl evli kalan çiftin bir de Alara isminde kızları bulunuyor. Evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptıkları öğrenilen çiftin mal paylaşımı yapmayacağı Ebru Gündeş'in sadece kızı Alara'yı istediği öğrenildi.



2010 yılında dünya evine giren ve sözlerini temsilen Rolls Royce marka lüks araçlarının plakasından Kanlıca’daki yalılarının kapısına ve teknelerine kadar her yere “60 yıl” yazdıran çift, ünlü şarkıcının verdiği dilekçe ile boşanma kararı aldı. ABD’de tutuklu bulunan eşinin basın açıklaması yaptığı saatlerde bir otelde konser veren Gündeş, sahnede “Teşekkür ederim” şarkısını seslendiriyordu.



İŞTE ZARRAB'IN O AÇIKLAMASI



13.09.2016 itibarıyla eşim Ebru Gündeş avukatı aracılığı ile tarafıma boşanmak istediğini iletmiş olup akabinde de süreci derhal sonlandırmak üzere yine avukatı aracılığı ile üzerimde baskı uygulanmış ve son olarak da 23.09.2016 tarihinde boşanma vekaletnamesini tarafıma göndermiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğum bu sıkıntılı sürece rağmen eşimin boşanma kararını saygıyla karşıladığımı kamuoyuna bildiririm. Saygılarımla.”



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