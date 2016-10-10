Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de tutuklu olan eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açan Gündeş, Günay Restoran'da sahne oldu. Konser sonrası çıkışta basın çalışanlarına yakalanan Ebru Gündeş, Zarrab ile ilgili soruları ise gülümseyerek yanıtsız bıraktı. Konser sonrası Boğaz'daki yalısına geçen Gündeş, evi terk edip otele yerleştiğine dair çıkan haberleri de yalanlamış oldu.



Ayrılığın ardından ilk kez geçen hafta Şişli'deki Günay Restoran'da sahne Ebru Gündeş, mekanda ikinci konserini önceki akşam verdi.



Basın mensuplarına iki şarkılık çekim izni verilen konserde Gündeş, misafirlerini selamlayarak; 'Geçen hafta çok eğlenmiştim. Bu akşam da burada eğleneceğim' diyerek programına başladı.



Konser sonrası mekandan arka kapıdan çıkan Gündeş, 6 yıllık eşi Reza Zarrab ve boşanma kararı hakkındaki soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı. Gündeş; muhabirlere 'iyi akşamlar' dileyip aracına binerek uzaklaştı.



Zarrab'la boşanma aşamasında olan Gündeş, konser bitiminde 'Evi terk etti, otelde yaşıyor' dedikodularını da Boğaz'daki yalısına geçerek yalanlamış oldu.







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