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    • Efsane isim Tarık Akan'dan kötü haber

    Türk sinemasının bir dönemine damga vuran 66 yaşındaki efsane aktör Tarık Akan cephesinden üzücü bir haber geldi

    26 Ağustos 2016 Cuma 09:48
    Efsane isim Tarık Akan'dan kötü haber
    Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'dan kötü haber geldi. 66 yaşındaki efsane aktörün akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan ünlü aktör, Bodrum'daki yazlığında kalıyor. Oyuncunun evinden dışarı çıkmadığı ve kimseyle görüşmediği iddia edildi.

    Uçankuş TV'nin "İki Kadın Arasında" programının haberine göre, yakışıklı oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Tarık Akan, hastalığına teşhis konulduktan ve tedaviye başladıktan sonra Bodrum’daki yazlığına kapandı. Efsane oyuncunun yazlığından dışarı çıkmadığı kimseyle görüşmediği öğrenildi. Kansere karşı büyük savaş veren usta oyuncuyu başta bir dönem kendisi gibi oyunculuk da yapan oğlu Barış Üregül olmak üzere ailesi yalnız bırakmıyor.
    Anahtar Kelimeler: Tarık Akan, Tarık Akan Kanser

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