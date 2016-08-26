Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'dan kötü haber geldi. 66 yaşındaki efsane aktörün akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan ünlü aktör, Bodrum'daki yazlığında kalıyor. Oyuncunun evinden dışarı çıkmadığı ve kimseyle görüşmediği iddia edildi.



Uçankuş TV'nin "İki Kadın Arasında" programının haberine göre, yakışıklı oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Tarık Akan, hastalığına teşhis konulduktan ve tedaviye başladıktan sonra Bodrum’daki yazlığına kapandı. Efsane oyuncunun yazlığından dışarı çıkmadığı kimseyle görüşmediği öğrenildi. Kansere karşı büyük savaş veren usta oyuncuyu başta bir dönem kendisi gibi oyunculuk da yapan oğlu Barış Üregül olmak üzere ailesi yalnız bırakmıyor.



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