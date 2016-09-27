Erkek giyiminin en önemli unsuru olan pantolonlar farklı tür kumaşlardan yapılabiliyorlar. Erkek Pantolon modelleri için en çok tercih edilen dokumalar: Kadife, keten, kot ve kumaştır. Kot pantolonlar spor bir hava yaratırken, keten pantolonlar yazın sıcaklarında pişmeyi engeller, kumaş pantolonlar da resmi kurumların üniformalar için en çok tercih ettiği pantolonlardır. Bir erkek tarzının iyi olmasını istiyorsa ayakkabı ve pantolon uyumunu iyi yakalamalıdır.

Kolay ve Güvenilir Hediye Erkek Gömlek

Gömlekler kadın ve erkekler için çokça tercih edilen giysi türüdür. Spor bir tarz için uygun modelleri olan gömlekler olduğu gibi önemli bir geceye damga vurabilecek derecede jilet gibi gömlekler de vardır. Erkek Gömlek modelleri son birkaç yıldır kadınların da ilgi odağı haline gelmiştir. Ayrıca bir erkek için alınabilecek en kolay ve en rahat hediyedir gömlek. İster babanıza ister sevgilinize isterseniz de kendinize bir gömlek almayı düşünüyorsanız kigili.com sitesini incelemeden alışverişe başlamayın.

Modanın Renkleri Erkek Bot Modellerine de Yansıdı

Ayağımızı soğuktan koruyan botlar kışın vazgeçilmez ayakkabı modelleridir. Modaya gelen renk Erkek Bot modellerine de yansımış, çokça kullanılan siyah ve hardal rengi dışında başka renklerde görülmeye başlanmıştır.