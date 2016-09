"MAHKEME ESKİ KARARINDA DİRENSİN"

"ASIL İNFİAL BU DAVANIN AÇILMASIYLA OLMUŞTUR"

BERAAT

DAVANIN GEÇMİŞİ



Haber Kaynağı: DHA

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazdığı belirtilen sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılamak" suçundan aldığı 10 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra yeniden yargılanan Fazıl Say hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak Say'ın beraatine karar verdi.İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fazıl Say katılmazken, şikayetçi Ali Emre Bukağılı duruşmada hazır bulundu. Fazıl Say'ı duruşmada avukatı Meltem Akyol temsil etti.Bir diğer şikayçi olup duruşmaya katılmayan Orkun Şimşek'in avukatı Fatih Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uygulamalarında ifade özgürlüğüyle kaba sövgü ve ucuz saldırı ayrımı yapıldığını belirterek "Sanığın ifadeleri dikkate alındığında kaba sövgü niteliğinde sözler kullandığı bellidir. Mahkemenin kararında direnmesini talep ediyoruz. Zira Yargıtay, Ahmet, Mehmet söz konusu olduğunda verdiği kararlarla medya tarafından desteklenen Fazıl Say konusunda verdiği kararlar birbiriyle çelişkilidir" dedi. Ali Emre Bukağılı'nın avukatı Ayfer Bayer de sanığın paylaştığı tweetlerin ucuz saldırı ve nefret söylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.Sanık Fazıl Say'ın avukatı Meltem Akyol ise bozma kararına aynen uyularak müvekkilinin beraatini talep etti. Akyol, "Müvekkilim ne bir makale yazmıştır, ne de bir film gösterime koymuştur. Sadece kendi fikirlerini beyan etmiştir. Karşı fikirleri de retweet etmiştir. Asıl infial bu davanın açılmasıyla olmuştur. Müvekkilimin paylaşımlarında sorgulama ve soru işaretleri vardır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 12 Ekim 2015 tarihli bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından sanık Fazıl Say'ın beraatine hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Basavcılığı, Fazıl Say hakkında twitter mesajları nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmış, mahkeme de Fazıl Say'ı 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Yargıtay, Say'ın paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek yerel mahkemenin kararını 26 Ekim 2015'de bozmuştu.