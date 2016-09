Düğün günü hemen hemen her insanın unutamadığı ve en iyi şekilde hatırladığı gündür. Gelin ve damat adayları bu günde her şeyiyle kusursuz ve mükemmel şekilde görünmek isterler. Bunun içinde damatlık, gelinlik, gelin çiçeği, gelin tacı, damat yaka çiçeği özenle ve uyumlu bir şekilde seçilir. Özellikle gelin çiçeğinin gelinlikle uyum içinde olması çok önemlidir. Çünkü gelin çiçeği düğünün başından sonuna kadar gelinin elinde bulunur ve düğün gününde çekilen çoğu kadrajda yer alır.





Eskiden gelin buketleri kumaşların kolalanması, belirli ölçümlerde kesilip sıcak kalıplara konulması ardından el yordamıyla teker teker birleştirilmesi suretiyle bin bir türlü zahmetle yapılırdı. Günümüzde ise Gelin buketi malzemeleri gelişen sanayiyle birlikte birçok renk ve modelde rahatlıkla üretilip gelin buketi haline getirilebilmektedir. Gelin adayları günümüzde rahatlıkla evleneceği mevsime uygun gelin çiçeğini bulabilmekte ve düğünlerinde kullanabilmektedir. Gelinler genellikle yaz aylarında lale, orkide, ortanca buketleri tercih ederken ilkbahar aylarında menekşe, papatya türü gelin buketlerini tercih etmektedirler. Ayrıca sonbahar aylarında buğday ve sarı otlardan aksesuar ile oluşturulan buketleri ve lavantaları daha çok tercih etmektedirler.



Yine lateks buketlerde hemen hemen her mevsim tercih edilebilmektedir. Gelin çiçeklerini bulunduğunuz ildeki gelinlikçilerde bulabileceği gibi internet üzerinden de rahatça sipariş verilebilmektedir. Yeni kurulan ve hızla gelişen dugunhanem.com sitemizde sağlık, diyet, dekorasyon gibi kategorilerin yanında gelin çiçeği kategorimizde bulunmaktadır. Kendi üretimimiz olan gelin çiçeklerini görebilir ve sipariş verebilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz renk ve modelde gelin çiçeklerini üretip kısa sürede evinize kargo ile ulaştırabilmekteyiz. Evlenecek tüm çiftlere şimdiden mutlu, sağlıklı ve uzun bir yuva temennilerini iletiriz.