Gelinliklerde moda değişiyor. Şatafatlı ve gösterişli gelinliklerin yerini artık doğal ve çevre dostu gelinlikler almaya başlıyor. Yeni nesil gelinler, şıklık ve rahatlığa önem verdikleri gibi özellikle doğal görünüme önem vermeye başladı. Bu önem de derinin hava almasını engelleyen polyester ve naylon kumaşlar yerine yün, kaşmir, pamuk ve keten gibi kumaşları yeniden gündeme getirdi. Cengiz, doğal gelinlikle başladığı süreçte organik gelinlik, kağıttan gelinlik, çuvaldan gelinlik, yağlıboya çalışması gelinliklerinin de olduğunu belirtti.Geçmişte insanların doğal liflerden yapılan kumaşları kullandığına dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Bölümü mezunu Yeliz Cengiz, doğal gelinlik fikrinin ortaya çıkma sürecine ilişkin şunları söyledi: 'Geçmişte insanlar doğal liflerden yapılan kumaşlar kullanırlardı. Fakat günümüzde kullanım rahatlığı nedeniyle akrilik, sentetik, polyester kumaşlar tercih ediliyor. Bu kumaşların içerisinde bulunan kimyasallar çevremize ve bizlere ciddi zararlar veriyor. Her şeyde doğallığı aramaya başladığımız bu dönemlerde ben de gelinliklerime aynı özeni göstermek istedim. Ve doğal kumaşları araştırmaya başladım. Gelinlikte doğallaşma sadece gelinliğin tarzıyla değil kullanılan malzemenin kalitesiyle de doğru orantılıdır. Bu yüzden gelinlerime yıllardır ipek kumaşlar ve pamuk danteller öneriyordum. Fakat bu yılki koleksiyonuma keten kumaşlarla şekil veriyorum. Bu doğallaşma süreci de doğal gelinlerin tercihi olmaya başladı.'Cengiz, son yıllarda özellikle makyajda ve saçta 'natürellik' trendinin en belirleyici unsur olduğunu belirterek, 'Gelinlerimin hepsi kendilerinin doğallığına yakışan gelinliklere çok olumlu bakıyor. Tercihleri bu yönde oluyor. Zaten doğal gelinlikte kullandığınız kumaşların geneli yüzyıllardır bu coğrafyada kullanıldı. Bu nedenle de geçmişle bağımı koparmamaya özen gösterdim. Bir de eski olan her detayı çok seviyorum. Tasarımlarımda da eski malzemelerin detayları her zaman ön sırada yer alıyor. Doğal gelinliklerde özellikle kumaşta yaşanan değişim, gelinlik modellerinde de bir değişime neden oldu. Ancak modellerimi kumaşların değişimi olumsuz değil hatta olumlu etkiliyor. İstenilen her modeli yapıyorum. Tek sorunu ise malzeme bulmakta yaşıyorum. Özellikle bazı kumaşları bulmakta zorluk çekiyorum' dedi.Gelinlik sektöründe yaşanan durgunluk ve daralmanın doğal olarak kendilerini de etkilediğini belirten Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Türkiye'de ekonomiyi etkileyen her şey tabi ki biz tasarımcıları da etkiliyor. Fakat doğal gelinliklerin maliyetleri özellikle ketenler için diğerlerine göre çok daha ekonomik. Bu durum da gelinlerimiz açısından sevindirici. Ancak doğal gelinliklerde de kumaş tercihinin ipek olması maliyeti baya yükseltiyor. Fakat keten ya da pamuklu kumaş tercihlerinde aynı şeyi söyleyemeyiz. Maliyeti düşürerek çok daha doğal görünümlere de ulaşmak mümkün.'