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    • Gubse Özay: Evliliği şu an düşünmüyoruz

    'Görümce' filminin başrol oyuncusu Gupse Özay, "Ben de görümceyim. Ağabeyim evlendiğinde eşine az çektirmedim" dedi

    08 Ekim 2016 Cumartesi 14:41
    Gubse Özay: Evliliği şu an düşünmüyoruz
    BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, gelin ve görümce arasındaki ilişkiyi komedi diliyle anlatan 'Görümce' filminin Promo Ümraniye Platoları'nda yapılan basın toplantısına filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, başrol oyuncuları Gupse Özay, Eda Ece ve Buğra Gülsoy katıldı.

    Ağabeyi evleneceği dönemde eşini çok kıskandığını anlatan Gupse Özay, "Bu dönemden yola çıkarak filmi hazırladım. Ağabeyime çok düşkünümüm ve evleneceği dönemde kıskançlık krizine girmiştim. Her kız kardeşin böyle dönemlerinin olduğunu gördüm. Filmde ağabeyi ve evleneceği kızı ayırmak için elinden gelen her şeyi yapan bir görümceyi canlandırıyorum" dedi.

    Özay, kafasındaki 'Kara, kuru görümce' tipi için bir ara 49 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

    "AİLECEK TANIŞIYORUZ"

    Sevgilisi Barış Arduç'un ağabeyinin düğününe katıldığının hatırlatılması üzerine ilişkisi hakkında ipuçları veren Gupse Özay, "Evliliği şu an düşünmüyoruz. Evet Barış'ın ağabeyi evlendi, üç erkek kardeşler. Aileden herkesi tanıyorum. Düğünleri, halayları severim. Ama hiç imrenmedim. 1500 kişiyi öpemem, şu an böyle güzeliz" diyerek esprili konuştu.

    Filmde; Özlem Tokarslan, İnci Pars, Zeynep Kankonde ve Anıl Tetik gibi oyuncular da yer alıyor.
    Anahtar Kelimeler: Gupse özay, Gupse özay Barış Arduç

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