FOTOĞRAF PAYLAŞIP VEDA ETTİ

"İYİ SEYİRLER, BOL KAHKAHALAR"

Güldür Güldür'ün sevinlen oyuncularından Özge Borak, ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile yeni sezonda olmayacağını belirten Borak, ekip arkadaşalarına bol şans ve bol alkış diledi. Borak, izleyiciler içinde bol kahkaha dilerken 'yeni işlerde görüşmek üzere' notunu da düştü. Borak, hesabından programda çekilmiş fotoğraf karelerinden oluşan bir kolajı da paylaştı.Show TV ekranlarında yayınlanan 'Güldür Güldür'de başarılı işlere imza atan Özge Borak, programın yeni sezon bölümlerinde olmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine duyurdu.Ekibe getirdiği enerji ve yer aldığı keyifli işlerle adından söz ettiren Özge Borak, programdaki parodilerinden çekilmiş kareleri derlediği bir kolajı hesabından paylaşırken bir de veda notu düşmüş.İşte Borak'ın o notu; "Uzun zaman aynı yolda yürüdük. Anıları biriktirdik. Bu sezon ben yokum ekipte. Yeni sezon çok yakında başlıyor. Ekip arkadaşlarıma bol şans, bol alkış diliyorum. Sizlere de iyi seyirler, bol bol kahkahalar.. Benden de öpücükler.. Yeni işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle.."İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;