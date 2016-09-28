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    • 'İçerde' reytingleri de Twitter'ı da salladı

    'İçerde' dizisi, reyting yarışında zirvede yer aldı

    28 Eylül 2016 Çarşamba 17:05
    'İçerde' reytingleri de Twitter'ı da salladı
    Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı İçerde dizisi ikinci bölümü ile de zirvede yer aldı. Show TV'de yayınlanan dizi, 26 Eylül Pazartesi günü zirve yarışını birincilikle tamamladı ve Tüm Kişiler, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk sıranın sahibi oldu.

    Başrolde Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı dizi, sadece reytinglerde değil, Twitter'da da olay oldu. Türkiye'de 10 saat 40 dakika, dünyada ise 4 saat 15 dakika gündemde kalarak rekor kırdı.

    Dizinin konusu

    Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakteri polis okulunu birincilikle bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlıyor. Sarp'ın yıllar önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren küçük kız Bensu Soral yani dizideki ismi Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve Polis okuluna girmiştir.

    Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları en büyük trajedi olmuştur.

    Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz buluşmuştur. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni gelip çattığında Sarp'ın hocası Yusuf Kaya Sarp'ın babasının kirli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur.

    Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp hocasına törende silah çeker ve hapse girer. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eli uzatan Melek'ten başkası değildir. Sarp'ın hapse girmesiyle ikinci planda kalan Mert artık göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü adamların en güvendiği isim bir köstebek haline gelmiştir. Mert ve Sarp arasındaki çekişme hem aşk hemde aksiyon bazında süregelecektir.

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