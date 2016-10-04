Oyuncu Tuba Büyüküstün, Gönülçelen dizisinin setinde tanıştığı Onur Saylak ile aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Toprak ve Maya adında ikiz kızları olan çift, boşanma kararı aldığı iddia edildi.



DAHA ÖNCE İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI



İkilinin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tuba Büyüküstün - Onur Saylak hakkında daha önce de bir çok kez 'boşanma' haberleri çıkmış, ikili bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.



Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında da gündeme gelen iddia için sunucular, "İki tarafa da sorduk, ancak bir türlü yanıt alamıyoruz. Bizi yalanlayan bir şey gelmedi" ifadelerini kullandılar.



"ONUR GÜZEL BİR ADAM"



Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz ağustos ayında Nova Tv'ye verdiği röportajda eşine övgüler yağdırmış ve "Onur her şeyden önce iyi bir insan. Gerçekten güzel bir adam. Ve çok da romantik" demişti.



"O SAHNELER GERÇEKTİ"



Tuba Büyüküstün ile eşi Onur Saylak'ın oynadığı 'Rüzgarın Hatıraları' filminin galasında Rus oyuncu Sofya Khandamirova, Onur Saylak'la sevişme sahnelerini soran muhabirlere "O sahneler gerçekti. Sahneyi çekerken içeride az insan olmasını istedim. Biraz utandım. Sonuç olarak bu bir iş" ifadelerini kullanmıştı.



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