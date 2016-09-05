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    • İlyas Salman, kendisine FETÖ'cü diyen kişiyi şikayet etti

    Oyuncu İlyas Salman, kendisine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna dair mesaj attığını iddia ettiği bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

    05 Eylül 2016 Pazartesi 15:16
    İlyas Salman, kendisine FETÖ'cü diyen kişiyi şikayet etti
    Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen İlyas Salman, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunarak savcılığa ifade verdi.

    Salman ifadesinde, 12 Ağustos günü bir numaranın kendisini sık sık aradığını belirterek, "Telefonu açmadım. Akşam yine aynı telefondan 'Çok üzgünüm,  telimi açma seni şikayet edeceğim FETÖ'cüsün demek ki' şeklinde bir mesaj geldi. Daha önce festival nedeniyle tanıştığım Öznur isimli bir bayandan geldiğini tahmin ediyorum. 2 gün sonra bir internet sitesinde benim için 'terör örgütüne bağlı olduğu için gözaltına alındı' diye yazmış." ifadelerini kullandı.

    İfadesinde, yaşanan bu durum nedeniyle kendisine hakaret edildiğini ve ailesiyle zor durumda kaldığını aktaran Salman, telefon numarasını belirttiği kişiden davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

    Suç duyurusunda bulunmasının ardından adliye bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Salman, "Sosyal medyada FETÖ'cü olduğum ve bundan dolayı gözaltına alındığım yazılmış. Ben Mustafa Kemal'e ihanet eden her örgütlenmenin, cemaatin, tarikatın karşısındayım. Böyle bir dedikodunun kötü kokusu altında ezilmek bana yakışmaz." diye konuştu.


    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Ilyas Salman, Salman Suç Duyurusu

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