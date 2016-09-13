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    • İnternette Sosyal Olma Kültürü

    Sosyal olmak, sadece gerçek yaşamda geçerli bir kavram değil artık. İnsanlar, internet üzerinden de sosyal oluyor. Hatta en çok internet üzerinden insanların sosyal olduğunu söylemek daha doğru olur. Bu durumu fırsat bilen bir internet girişimi ise, sosyalliği biraz daha öteye taşımak adına sizlere özel bir takip sistemi sunuyor.

    13 Eylül 2016 Salı 22:19
    İnternette Sosyal Olma Kültürü
     Sosyal olmak, sadece gerçek yaşamda geçerli bir kavram değil artık. İnsanlar, internet üzerinden de sosyal oluyor. Hatta en çok internet üzerinden insanların sosyal olduğunu söylemek daha doğru olur. Bu durumu fırsat bilen bir internet girişimi ise, sosyalliği biraz daha öteye taşımak adına sizlere özel bir takip sistemi sunuyor.

    Sıradan haberlerin aksine, daha çok güncel ve sosyal odaklı haberleri sizlere sunan bu sistem, her şeyi değişik bir pencereye taşıyor. Yeni nesil habercilik denilen anlayışı ileri bir noktaya taşımakta olan sistem, işlemlerin farklı bir döngü dahilinde devam etmesini sağlıyor.

    Magazin’den Dünya’ya Güncel İçerikler

    Sistem, “sosyal fayda” sloganı ile yola çıkıyor. Amacı, gerçek anlamda etkin olmak ve internetin o sosyal dünyasında olabilen tüm gelişmeleri kullanıcılara sunmak. Yer yer magazin, yer yer yaşam odaklı bir çok farklı konu sistemde yer alıyor. Üstelik tüm konular tek bir ağız değil, bir çok farklı ağız yani kişi tarafından yazılıyor. Dolayısıyla gerçek anlamda etkin, içerik anlamında da geniş bir bakış açısını sizlere sunuyor sistem. Sizlere, hem bilgi edinme hem de var olan bilgilere çeşitli bakış açıları ile bakabilme olanağı sunuluyor.

    Gençlere Yönelik Haber Sunumları

    Site yönetimi, yaptıkları açıklamalar da yaşam odaklı hareket ettiklerini ve sundukları içerikleri, gençleri dikkate alarak hazırladıklarını belirtiyor. Bazı durumlarda Türkiye ya da Dünya üzerinden güncel bir haber sunumunda dahi, farklı ve genç odaklı bir üslûbun ele alındığını da ayrıca dile getiriyorlar. Buda farklı bir bakış açısı oluşmasına neden oluyor sistem ile ilgili olarak.

    Sizler de bu noktada interenete ve internetin sosyal dünyasında ki yaşanan gelişmelere farklı bir çizgiden bakmak isterseniz sosyal faydanın dünyasına adım atabilirsiniz. Üstelik sistem tüm güncel içeriklerini ücretsiz ve üyelik gerekmeksizin sizlere sunuyor.

     

    Anahtar Kelimeler: Sosyal, Olmak, Gerçek, Yaşamda, Geçerli

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