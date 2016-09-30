Son dönemde Lider Şahin’le yaşadığı aşkla gümdemde olan İrem Derici, yeni yaşına büyük değişikliklerle girdi.



Hayatındaki değişiklikleri açıklayan ünlü popçu, hayranlarına sigarayı bıraktığını da duyurdu.



İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bıraktım. 29 yıldır kendimle harp halindeydim, ateşkesi imzaladım, silahlarımı bıraktım. b*ktan şeylere günlerce kafa yormayı, başkalarının derdini haute couture’e bağlamayı bıraktım. herkesi kendime göre şekillendirme çabamı, olduğu gibi kabullenememeyi bıraktım. Ata sporu olarak yaptığım bir şey değildi mesela ama eleştirmeyi de son kırıntısına kadar bıraktım. kendimi hor görmeyi kat’i surette bıraktım. Baktım bırakacak bir şey kalmadı, bugün de sigarayı bıraktım. 30 yaş bana ciğer dolusu bi’ nefes olsun. pür-i pak. gelsin" ifadelerini kullandı.



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