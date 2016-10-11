Gelin olmak isteyen her genç kızın hayalini kurduğu düğün konsepti olarak kır düğünü öne çıkıyor. Peki herkesin hayalini kurduğu kır düğünü düğün fiyatları İstanbul’da ne kadar?

İstanbul kır düğünü mekanı olarak oldukça fazla alternatife sahip bir şehir. Ancak çeşitliliğin fazla olması doğru mekan seçimini de zorlaştırabiliyor. Sorunsuz bir düğün için taleplerinizi karşılayacak Düğün salonları var, fakat güvenilir olanlarını bulmak pek de kolay değil. Hem bütçenize uygun hem de kusursuz bir düğün gerçekleştirebileceğiniz bir mekanı nasıl bulabilirsiniz?

İstanbul’daki kır düğünü fiyatları kişi başı olarak 30 TL’den başlıyor ve isteklerinize göre fiyatlar artıyor. Hem çok şık bir mekan hem de güvenilir bir organizasyon için mekanlarla ilgili bilgileri DüğünBuketi.com’da bulabilirsiniz. Tüm mekânlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler, kişi başı değişen fiyatlar, organizasyonda yer alan planlar ve gelin damat için hazırlanan konseptler burada ince ayrıntıları ile yer alıyor. Siz de bu özel gününüzü kır düğünü konseptinde güzel bir şekilde geçirmek isterseniz Düğün Buketi’ni ziyaret ederek gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da düğün fiyatları kişi başı 300 TL’yi geçen birçok lüks mekan da var. Boğaz manzaralı bir kır düğünü, ya da bir yalıda boğaza karşı düğün yapmayı kim istemez ki? İstanbul’un tarihi mekanları, boğazda düğün mekanları ve lüks balo salonları gibi birçok davet alanı hakkında bilgiye Düğün Buketi’nden ulaşabilirsiniz.

Her bütçeye göre düğün fiyatları Düğün Buketi’nde yer almaktadır. İçinize sinen düğün salonlarından fiyat teklifi alarak en uygun düğün salonunu bulabilirsiniz. Ayrıca Düğün Buketi’nden teklif aldıktan sonra özel bir danışman sizi arıyarak yönlendirmeler de yapıyor. Bu sayede bütçenize göre hangi mekanların size uygun olabileceğinin bilgisini alabiliyorsunuz. Size uygun olmayan mekanları tek tek gezme derdinden de kurtulmuş oluyorsunuz.

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