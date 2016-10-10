10 Ekim 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Jolie ve Pitt'in çocuklarına psikolojik destek

    Tüm dünyayı sarsan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma haberinin yankıları devam ediyor. Ünlü çift ayrılık haberlerinden sonra ilk kez bir araya geldi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 10:07
    Jolie ve Pitt'in çocuklarına psikolojik destek
    19 Eylül’de boşanacaklarını açıklayarak tüm dünyayı şok eden Angelina Jolie ve Brad Pitt, gündemden düşmüyor. Çiftin Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) Knox (8) ve Vivienne (8) olmak üzere toplam 6 çocuğu var.

    Boşanma kararını açıkladıkları 19 Eylül tarihinden beri çocuklarını göremeden Pitt, Gecce’nin haberine göre; boşanma açıklamasından sonra ilk kez geçtiğimiz gün çocuklarına kavuştu. Terapist eşliğinde gerçekleşen görüşme öncesi, Pitt alkol ve uyuşturucu madde testinden de geçti.

    Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Pitt yaşamakta olduğu boşanma süreci yüzünden son derece yorgun ve yıpranmış görünürken, Jolie sadece çocukların psikolojisi ve sağlığını düşünüyor. Jolie ve çiftin 6 çocuğu da psikolojik destek almaya başladılar.

    FBI PEŞİNDE DEĞİLMİŞ!

    Pitt’in özel uçağıyla yaptığı seyahat sırasında çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulunulmuştu. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda böyle bir şiddet uygulamasının olmadığı anlaşıldı. Bu sebeple FBI’ın soruşturma başlattığı haberleri de asılsız çıktı. Şiddete uğradığı iddia edilen Maddox ve özel jetin hostesleri ile görüşen yetkililer böyle bir şiddet olayının yaşanmadığını dile getirdi.
    Anahtar Kelimeler: Angelina Jolie, Brat Pitt, Brat Pitt Boşanma

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kocaoğlu'nun adı verilmeli...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Vergisini aksatmayana...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Ali Kemal'i şimdi okumak
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Baro Seçimleri-2 İzmir Barosu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz