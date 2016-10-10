19 Eylül’de boşanacaklarını açıklayarak tüm dünyayı şok eden Angelina Jolie ve Brad Pitt, gündemden düşmüyor. Çiftin Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) Knox (8) ve Vivienne (8) olmak üzere toplam 6 çocuğu var.



Boşanma kararını açıkladıkları 19 Eylül tarihinden beri çocuklarını göremeden Pitt, Gecce’nin haberine göre; boşanma açıklamasından sonra ilk kez geçtiğimiz gün çocuklarına kavuştu. Terapist eşliğinde gerçekleşen görüşme öncesi, Pitt alkol ve uyuşturucu madde testinden de geçti.



Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Pitt yaşamakta olduğu boşanma süreci yüzünden son derece yorgun ve yıpranmış görünürken, Jolie sadece çocukların psikolojisi ve sağlığını düşünüyor. Jolie ve çiftin 6 çocuğu da psikolojik destek almaya başladılar.



FBI PEŞİNDE DEĞİLMİŞ!



Pitt’in özel uçağıyla yaptığı seyahat sırasında çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulunulmuştu. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda böyle bir şiddet uygulamasının olmadığı anlaşıldı. Bu sebeple FBI’ın soruşturma başlattığı haberleri de asılsız çıktı. Şiddete uğradığı iddia edilen Maddox ve özel jetin hostesleri ile görüşen yetkililer böyle bir şiddet olayının yaşanmadığını dile getirdi.



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