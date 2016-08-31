HAYRANLARDAN ISLIK VE ALKIŞLA TEBRİK



Haber Kaynağı: DHA

Arabeskin güçlü sesi Kibariye, Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte fuar ziyaretçilerini kelimenin tam anlamıyla coşturdu. Mozart'ın senfonilerini Roman müziği ritimleriyle yeniden yorumlayan 15 gencin oluşturduğu Tepecik Filarmoni Orkestrası, konserin ilk dakikalarında dinleyenlere mini bir konser verdi. Hareketli müzikleri ve sahne şovuyla gönülleri fetheden Kibariye, söylediği duygusal parçaları ile zaman zaman duygusal anlar yaşattı. Güler yüzü ve içten tavırlarıyla hayranlarına seslenen Kibariye, “İyi ki çağırdınız da geldim, İzmir'de çok mutlu, çok huzurluyum" dedi.Üç aylık hamile olduğu haberini eşine sahneden müjdeleyen Kibariye, sevincini hayranlarıyla paylaştı. Bu güzel haber üzerine hayranları, alkışlar ve ıslıklarla Kibariye'yi tebrik etti. Başta İzmirli Roman hayranları olmak üzere tüm konseri dinleyenler yüksek ritimli şarkılarla doyasıya dans etti, unutulmaz bir gece yaşadı. İzmirli şarkıcının hayranları İzmir Enternasyonal Fuarı'na akın etti. Kültürpark yer altı otoparkı üstü çim alanda düzenlenen konserde adım atacak yer kalmadı. 85'inci İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri 4 Eylül'e kadar sürecek. Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda 30 Ağustos Salı Fettah Can, 31 Ağustos Çarşamba Hayko Cepkin, 1 Eylül Perşembe Edip Akbayram, 2 Eylül Cuma Ajda Pekkan, 3 Eylül Cumartesi Athena ve 4 Eylül Pazar günü Vestel sponsorluğunda Sertap Erener konser verecek. İZFAŞ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen çim konserleri 21.30'da başlıyor.