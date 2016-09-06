Deniz tatiline çıkan ailelerin araçlarında veya tatil malzemeleri arasında olması gereken nesnelerin başında plaj şemsiyesi
gelmektedir. Çünkü son yıllarda gittikçe daha fazla tehlikeli hale gelen güneş ışınları tatil boyunca sizleri tehdit edecektir. Dikkatsiz davranılması halinde basit güneş yanıklarından ciddi güneş yanıklarına, pişiklerden güneş lekelerine ve hatta cilt kanserine kadar pek çok çeşit sağlık sorununu yaşamak işten bile değildir. Bu nedenle plaj şemsiyeleri en az mayolar ve bikiniler, plaj havlular, çocuklarınız için simitler ve şnorkeller kadar önemlidir. Firmamız yılların deneyimiyle her türlü ihtiyaca uygun olarak tasarlanan plaj şemsiyesi türlerini sizlerin beğenisine sunmaktadır. Bahçe Şemsiyesi
olarak da çok çeşitli boy seçeneklerimiz sayesinde dilerseniz tek kişilik, dilerseniz de ailenizin büyüklüğüne göre birden fazla kişilik şemsiyelerimizden birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca birbirinden güzel renk ve desen türlerimiz de sizlerin kişisel zevklerine hitap etmektedir. Çocuğunuzun zevkine uygun çizgi karakterleri, eşinizin zevkine uygun renk seçeneklerini veya kendi zevkinize uygun desenleri tercih etmeniz mümkündür.
Tatile kendi aracıyla çıkmayan ve fazla eşya ile seyahat etmeyen kişilerin yanlarında plaj şemsiyesi taşımak gibi bir alışkanlıkları yoktur. Böylece bir durumda tatilde olduğunuz şehirden de bizlere ulaşabilir ve şemsiye çeşitlerimizden birini edinebilirsiniz. Firmamız sizler için sınır tanımamakta, hizmeti dilediğiniz yerde ayaklarınıza kadar getirmektedir.
Uzak yerlerden uçak veya otobüslerle tatile gelen ve kişisel şemsiyesi olmayan tatilciler için günümüzde plajlarda şemsiye kiralayan işletmeler bulunmaktadır. Firmamız özel kişilere hizmet verdiği kadar işletmelere de hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Tüm işletmelerin toplu siparişlerini ivedilikle karşılamakta, sezon öncesi açıklarını hızla kapatmaktayız. Böylece işletmelerin prestij ve para kaybetmelerini engellemekteyiz. Düşünün ki bir işletme plajlarında olması gereken şemsiyeleri sezon yaklaşmış olmasına rağmen edinememiş. Böyle bir durumda hem müşterilerine mahcup olacak hem de para kaybedecektir. Bu tür durumlarda sizlere bir telefon kadar yakınız. İhtiyacınız olan ebat, desen ve sayıyı bizlere iletmeniz durumunda en kısa sürede siparişlerinizi sizlere ulaştırmaktayız. Böylece sezona eksiksiz başlayabilir, plaj şemsiyesi çeşitlerinizle müşterilerinizin yüzünü güldürebilirsiniz. Bizlere hem internet sitemizden hem de telefon numaralarımızdan ulaşabilir, siparişlerinizi iletebilirsiniz.
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