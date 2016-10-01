01 Ekim 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kızı için öyle bir şey yaptı ki...

    İtalya’nın Torino kentinde yaşayan bir baba, kızına düğün hediyesi vermek için banka soydu

    01 Ekim 2016 Cumartesi 14:18
    Kızı için öyle bir şey yaptı ki...
    Ülke basınında yer verilen haberlere göre; adı açıklanmayan adam, kızının düğün gününde Banca D’Alba adlı bankanın müdiresini bıçakla tehdit edip, onu ve müşterileri bir odaya kilitledikten sonra 150 bin Euro çaldı.

    Soygundan payına düşen 30 bin Euro’yu kızına hediye eden baba ve bankayı beraber soyduğu diğer 4 çete üyesi yakalanarak, tutuklandı.

    Polis yetkilileri, daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğunu açıkladığı söz konusu babanın, geleneksel olduğu üzere nikahın kıyılacağı kiliseye kızını götüremeden yakayı ele verdiğini, bu nedenle düğüne de katılamadığını belirtti.

    Evde son hazırlıklarını yaptığı sırada babası gözünün önünde gözaltına alınan gelinin, gözyaşları içinde, “Her şeye rağmen düğünüm olacak. Beni erkek kardeşim kiliseye götürecek” diyerek, törenin iptal edilmesini istemediği bildirildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Soygun, Baba Soygun

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Alışır mıyız?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Türkiye'nin gücünü gösterdi
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz