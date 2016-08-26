"Köpeğe karşı net olun"



Haber Kaynağı: AA

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Asbaşkanı Ozan Belkıs yaptığı açıklamada, köpeklerin insan kültürünün en büyük yaşayan parçası olduğunu ifade ederek, "Köpeği size eşlik etmesi, arkadaş olması için mi istiyorsunuz, onunla beraber spor mu yapmak istiyorsunuz öncelikle bunlara karar vermelisiniz." dedi.Bu kararı verdikten sonra en önemli noktanın seçilen ırkı doğru bir üreticiden almak olduğunu dile getiren Belkıs, "Şecereli bir köpeğe sahip olmalısınız. Şecere, insanların almak istediği köpeğin hem dış özelliklerini hem de bekledikleri karakter özelliklerini sağlayacak en yakın yavruyu almalarına yardımcı olacak en büyük garanti. Şecere demek o köpeğin kuşaklar boyunca o ırkın içerisinden geldiği, belirli özellikleri gösterdikleri için üretilebildiğinin garantisi." diye konuştu.Belkıs, bir köpeğe sahip olmanın güzel bir duygu olduğunu, bu hissin uyandığı kişilerin hayatlarının her döneminde köpeklerle iç içe yaşadığını ifade etti.Köpek sahibi olmadan önce derinlemesine düşünülmesi gerektiğini, çok uzun süreli bir beraberlik getirdiğini anlatan Belkıs, "Köpeğiniz 10 ila 15 yıl belki daha uzun süre evinizin, ailenizin bir parçası olacak. Bu süre zarfında aynı ilgiyi gösterebilecek misiniz, sizin hayatınızdaki gel gitler onunla olan beraberliğinizi etkileyecek mi? Bunları uzun uzun düşünmek gerekiyor." dedi.Köpekle beraber büyüyen çocukların öz güven sahibi olduğunu ifade eden Belkıs, şunları söyledi:"Ben kendi deneyimimden biliyorum. 2 çocuğum var, hep köpeklerle büyüdüler. Birincisi doğaya ve başka canlılara olan saygıları, doğduğundan bu yana gelişiyor. Onlar başka bir canlıyla bu evreni paylaştığımızı, doğduklarından itibaren görüyorlar. Bu çok önemli bir etken. Böyle büyüyen çocuklar çevrelerine ve insanlara daha saygılılar. Öz güvenleri ve sorumluluk duyguları daha çabuk gelişiyor."Belkıs, köpek üretmenin çok maliyetli olduğunu ve köpeği uygun fiyata satmak isteyen kişilere karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, köpeğin ırk bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesini isteyerek, bir hediye malzemesi olmadığını vurguladı.Ozan Belkıs, köpek bakımında temel kuralın köpeğe karşı net bir davranış sergilemek olduğunu anlatarak, ona karşı adil bir lider olmanın önemine dikkat çekti.Köpeğe bugün "var", yarın "yok" davranışlarının yapılmamasını isteyen Belkıs, "Köpek koltuğa çıkabiliyor ama yarın büyüyünce çıkma diyorsanız sizin işinizi zorlaştıracaktır. Ne istiyorsanız net olacaksınız ve köpekten bunu talep edeceksiniz. Bilmediği bir şey için köpeği cezalandırmak, sizin sabrınız taştığı için onu cezalandırmak sizi geriye götürür." dedi.Belkıs, çocuklu aileler için Labrador ve Golden cinsi köpeklerin yanı sıra "pitbull"a benzetildiği için "günah keçisi" olan Amerikan Staffordshire Terrier ile Bull Terrier cinsi köpeklerin uygun olduğunu söyledi.