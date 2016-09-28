Evden kaçış oyunu ismi ile 2013 yılında tanıştığımız aktivite şimdilerde korku evi olarak bir çoklarının vazgeçilmez tutkusu haline geldi.





Daha çok gençlerin tercih ettiği bu eğlencede korku temalı mekanlar 15 yaş sınırı uygularken macera türündeki evden kaçış oyunlarında yaş sınırı genellikle bulunmuyor. Aileniz, dostlarınız veya iş arkadaşlarınızla yeni bir şeyler denemek, takım oyununda beyin fırtınası ile dolu dolu bir saat geçirmek isterseniz siz de bu aktiviteye katılabilirsiniz.



Özellikle kış aylarından çok ilgi gören bir aktivitedir. Genellikle bir saat sürer ücretleri şehirden şehire değişmekle birlikte kişi başı 20-40 TL arasındadır. Bu oynayacağınız mekana, kişi sayısına ve seans aldığınız saate göre değişebilmektedir. Kaçış evine için önceden mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekir. Rezervasyon için telefonla arayabilir veya online rezervasyon yaptırabilirsiniz.





Evden kaçış oyunu kişisel gelişim açısından da oldukça önemlidir; takım oyunu, analitik düşünebilmek, zamanı iyi yönetmek, hızlı hareket etmek ve doğru karar verebilmek, liderlik gibi bir çok açıdan faydalıdır. Bu nedenle bir çok kurumsal firma da çalışanları için bu aktiviteyi uygulamaktadır.





Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa korku evi gibi büyük şehirlerde bulunan mekanlar şimdilerde bir çok şehirde bulunuyor. Siz de kendi şehrinizde hangi oyunların olduğunu görmek isterseniz https://www.kacismerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.