Evcil hayvanlarımız bizim en yakın dostumuzdur. Kendi sağlımıza verdiğimiz önemi, bir o kadar onlar için de vermek isteriz. Düzenli aşıları, temiz olması ve en önemlisi de tükettiği mamalara kadar her şeyin en iyisinin olmasını isteriz. Peki, kıymetli dostlarınız için mama seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Öncelikle can dostlarınıza mama seçimi yaparken; yaşına, günlük tüketmesi gereken besin oranına, hamilelik-emzirme durumuna, fizyolojik özellikleri gibi birçok ayırıcı etkene dikkat etmeniz gerekir. Bu seçimleri ayırt edebilmek sağlıkla ihtiyaçları gidermesine ve mutlu oyunlar oynamasına yardımcı olacaktır.





Günlük ihtiyaç duydukları besin miktarını karşılamak çok önemli



Evcil hayvanlarınıza mama seçerken öncelikle aldığınız ürünlerin ambalajlarından bunu öğrenebilirsiniz. Hangi köpek maması daha iyi olacağı paketler üzerindeki besin tablosundan bakarak anlayabilirsiniz. Hayvanların günlük besin ihtiyaçları birbirinden farklı olacağı için öncelikle evcil dostunuzun neyi ne kadar yemesi gerektiğini bilmelisiniz. Ayrıca üzerinde ‘AAFCO’’ ibaresi bulunan mamalar standartlara uygun sağlıklı mamalar olarak belirlenmiştir.

Mama seçerken yine ambalajlardaki son tüketim tarihine bakmayı unutmayınız. Kuru mama dahi olsa tarihi geçmiş ürünler sağlık açısından oldukça risk taşır. Veterinerinize de danışarak en temiz mama hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.





Kuru Mama Mı Yoksa Yaş Mama Mı Kullanmak Gerekir?



Bu soru en çok merak edilen konular arasındadır. En iyi kedi maması hangisi ve hayvanınız hangisini tüketmeli konuları oldukça sorulur. Kuru mama bisküvi tarzında tanecik yapılıdır. Muhafaza etmek ve raf ömrü açısından oldukça kullanıma uygundur. Serin ve kuru yerde sakladığınız sürece bozulma riski çok azdır. Ekonomik açıdan da kiloluk satıldığı için bütçenizi çok yormaz.

Yaş (paketlenmiş) mama tüketim ve enzim açısından kuru mamaya göre daha kolaydır. Islak olduğu için de sindirimi daha hızlı gerçekleşir. Besin içeriği yönünden tam destek sağlar. Fakat bozulma derecesi kuru mamaya göre daha kolaydır. Ekonomik yönden biraz daha maliyetlidir.

Evcil hayvanlarınıza kuru ve yaş mamayı aynı oranlarda zaman içinde vermekte bir sakınca yoktur. İhtiyaç duyduğu besinler ikisinde de mevcut olduğu için hayvanınızın en sevdiği mama şeklini vermeniz daha uygundur.

Her Yaşa Uygun Mama

Sevgili dostlarınızın yaşı da mama seçerken dikkat etmemiz gereken kriterlerden biridir. Yaş aralığına uygun mama almaya dikkat etmelisiniz. Yavru mamaları, yetişkin mamaları ve yaşlı mamaları olmak üzere 3 farklı ürün vardır.

Yavru mamaları besin içerikleri açısından diğerlerine göre daha yüksektir. Yağ ve protein değerleri daha fazladır. Çünkü yavruların gelişmesi için daha çok enerjiye ihtiyaçları vardır.

Yetişkin mamaları sağlıklı ve daha dinç bir vücuda sahip olmaları için destek ürünler içerir. Aktif yaşam tarzını koruyacak şekilde, ekstra vitaminler, mineraller içerir.

Yaşlı mamaları ise daha az enerjiye ihtiyaç duyan hayvanlar için üretilmiştir.